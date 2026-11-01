نانوایی‌های استان قزوین در قالب یک رزمایش عملیاتی، آمادگی خود را برای تداوم پخت و توزیع نان در شرایط سخت و بحرانی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رزمایش «تداوم کارکرد نانوایی‌ها در شرایط اضطراری» با هدف ارزیابی دقیق آمادگی این واحد‌ها برگزار شد. در این رزمایش، نقاط قوت و ضعف نانوایی‌های استان در مواجهه با شرایط بحرانی و خاص مورد ارزیابی قرار گرفت تا از زنجیره تأمین کالای استراتژیک یعنی نان در شرایط سخت اطمینان حاصل شود.

در ادامه این عملیات، تمرکز اصلی رزمایش بر محور‌های محمدیه و تاکستان بود؛ جایی که آمادگی نانوایی‌ها برای تداوم فرآیند پخت و توزیع نان در شرایط ویژه، به‌طور عملیاتی مورد آزمایش قرار گرفت.