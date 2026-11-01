به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از آغاز خرید حمایتی سیب صنعتی از باغداران استان از امروز دهم آبان‌ خبر داد و گفت: این طرح با ورود شبکه تعاون روستایی و با هدف حمایت از باغداران شهرستان ارومیه، سیب صنعتی را به‌صورت مستقیم و با نرخ هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان خریداری می‌کند.

سجاد حسامی مدیر تعاون روستایی استان، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی پیگیری‌های نمایندگان مردم شریف ارومیه در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام ذاکر و ممکان، ستوده نماینده مردم شریف مهاباد و همچنین با دستور صریح وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و استاندار آذربایجان غربی، شبکه تعاون روستایی استان برای حمایت از باغداران وارد فرآیند خرید حمایتی سیب صنعتی شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، خرید حمایتی سیب صنعتی از طریق مراکز منتخب شبکه تعاون روستایی شامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی ارومیه و تعاونی کشاورزی باغداران ارومیه آغاز و محصول باغداران به‌صورت مستقیم و با نرخ هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان خریداری می‌شود.

حسامی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و باغداران استان تصریح کرد: رویکرد شبکه تعاون روستایی، حمایت عملی از باغداران و همراهی با آنان در فرآیند عرضه و فروش محصولات است تا ضمن کمک به حفظ منافع تولیدکنندگان، زمینه انتقال محصول به صنایع تبدیلی و تکمیلی فراهم شود.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه خرید محصولات باغی استان خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۶ هزار تن سیب و ۳ هزار تن انگور خریداری و برای فرآوری به صنایع تبدیلی و تکمیلی تحویل شده است.

وی در پایان تأکید کرد: شبکه تعاون روستایی استان با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های زیرمجموعه، حمایت از باغداران و ساماندهی بازار محصولات باغی را با جدیت دنبال می‌کند.