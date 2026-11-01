رئیس پلیس فتا استان البرز با هشدار درباره افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی، از شهروندان خواست پیش از خرید آنلاین، به‌ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی، هویت فروشنده و اعتبار درگاه پرداخت را بررسی کنند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس بپرهیزند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، سرهنگ جلیلیان در برنامه زنده «امروز البرز» صدا و سیمای استان با اشاره به شیوه‌های مختلف کلاهبرداری در فضای مجازی گفت: مجرمان سایبری با استفاده از روش‌هایی مانند مهندسی اجتماعی، ارسال پیامک و لینک‌های آلوده و معرفی خود به‌عنوان کارمند بانک یا پشتیبان نرم‌افزارها، درصدد سرقت اطلاعات بانکی شهروندان هستند.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از اطلاعات محرمانه بانکی افزود: شهروندان نباید رمز دوم، رمز پویا و اطلاعات درج‌شده روی کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار دهند؛ چراکه هیچ بانک یا سازمانی این اطلاعات را از طریق تماس تلفنی یا پیامک درخواست نمی‌کند.

رئیس پلیس فتا البرز با اشاره به خطر خرید از صفحات ناشناس در شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: خریداران باید پیش از اعتماد به فروشندگان، هویت گردانندگان صفحه، سوابق فعالیت، نظرات مشتریان و نشانی معتبر فروشگاه را بررسی کنند.

سرهنگ جلیلیان پرداخت در محل را یکی از راه‌های کاهش خطر کلاهبرداری دانست و توصیه کرد شهروندان در صورت امکان، پس از دریافت و بررسی کالا هزینه آن را پرداخت کنند.

وی همچنین درباره درگاه‌های پرداخت جعلی هشدار داد و گفت: پرداخت‌های اینترنتی باید از طریق درگاه رسمی معرفی‌شده در سایت اصلی فروشگاه انجام شود و کاربران از ورود به لینک‌های پرداخت ارسالی از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا البرز در پایان بر ضرورت بررسی دقیق نشانی اینترنتی درگاه‌های پرداخت تأکید کرد و از شهروندان خواست هنگام انجام تراکنش‌های بانکی با دقت و بدون عجله عمل کنند و فریب پیام‌ها و پیشنهادهای هیجانی را نخورند.