وی افزود: ملت ایران در یک سال گذشته در فضای ایستادگی و حماسه‌سازی مقابل دشمنان بود و ایستادگی ملت ایران برای عالم مثال‌زدنی است. جنگ ۴۰ روزه آغازگر دوره‌ای جدید در روابط بین‌الملل خواهد بود. در سیزده آبان امسال در حالی وارد میدان‌ها می‌شویم که هنوز در جنگ با آمریکا هستیم. ۶۰۰۰ جلسه بصیرتی با موضوع سیزده آبان در این هفته برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان گفت: در شب سیزده آبان، ساعت ۸ شب، از جوار مرقد مطهر امام شهیدمان و در جوار حرم امام رضا (ع)، شعار «مرگ بر آمریکا» طنین انداز خواهد شد. همچنین در دانشگاه‌ها نیز با توجه به موضوع استکبارستیزی، برنامه‌هایی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در تهران از ساعت ۹ صبح روز ۱۳ آبان، راهپیمایی از میدان فلسطین تا سفارت سابق آمریکا برگزار خواهد شد و در طول این مسیر، غرفه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی نیز برپا خواهد بود. با همکاری بسیج دانشجویی و بسیج دانش‌آموزی، میزگرد‌های سیاسی و تخصصی برگزار خواهد شد. همچنین همایش «فهمیده‌های انقلاب» را در تبیین نقش دانش‌آموزان در گام دوم انقلاب اسلامی خواهیم داشت.

حجت الاسلام رستمی گفت: اجتماع ضداستکباری ۱۳ آبان، همزمان با ایام فاطمیه (س)، در ۹۰۰ شهر کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: در طول مسیر، موکب‌ها و غرفه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی که توسط خود دانش‌آموزان و دانشجویان اداره می‌شوند، برپا خواهد شد و بخش‌های نمایشگاهی نیز میزبان شرکت‌کنندگان خواهد بود. از آحاد ملت عزیز، هیئت‌های مذهبی، فعالان مساجد و به‌ویژه موکب‌داران و میدان‌دارانی که طی بیش از ۲۴۰ شب با حضور در میدان‌ها، از مرز‌ها و حریم ایران عزیز پاسداری کردند دعوت می‌کنیم با حضور پر شور خود در این مراسم، نصاب تازه‌ای در تاریخ ایران و حتی تاریخ دیگر کشور‌ها در زمینه حفاظت مردمی از سرزمین خود رقم بزدند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: از مسئولان موکب‌ها، میدان‌داران و همه مردم عزیزی که در میدان حضور داشته‌اند دعوت می‌کنیم در راهپیمایی ۱۳ آبان نیز مشارکت کنند؛ روزی که امسال با عنوان روز خون‌خواهی امام شهید، گرامیداشت حماسه پیروزی ملت رشید ایران و پاسداشت یاد شهدای دانش‌آموز برگزار می‌شود. حضور پرشور ملت ایران در بیش از ۹۰۰ نقطه کشور و به‌ویژه در تهران قهرمان، پیامی روشن برای تمام کسانی خواهد داشت که تصور می‌کنند می‌توانند با تهدید، مسیر حرکت این ملت را سد کنند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش علمی استکبارستیزی در مشهد مقدس اظهار کرد: این همایش با مشارکت مجموعه‌های مختلف و به‌ویژه مجاهدان در غربت برگزار می‌شود و نمایندگانی از کشور‌های جبهه مقاومت، دانشمندان و صاحب‌نظرانی که در حوزه استکبارستیزی آثار علمی دارند، در آن حضور خواهند داشت. در این همایش، ابعاد مختلف استکبارستیزی و قالب‌های گوناگون آن، هم در قالب چند نشست علمی و هم در بخش اصلی همایش بررسی خواهد شد. این برنامه در روز‌های یازدهم و دوازدهم آبان‌ماه در مشهد مقدس و در جوار حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان از برگزاری همایش تجلیل از میدان‌داران و پاسداشت یاد امام شهید امت نیز خبر داد و گفت: این مراسم روز سه‌شنبه، ۱۲ آبان‌ماه، در مشهد مقدس برگزار خواهد شد و در آن از مجاهدان و میدان‌داران با حضور نمایندگان میدان‌ها از ۳۱ مرکز و استان کشور و همچنین مسئولان عالی‌رتبه نظام تجلیل می‌شود. در حاشیه این برنامه، کارگاه‌هایی با محوریت مشارکت و هم‌افزایی در زمینه محتواها، ایده‌ها و ابتکارات میدانی نیز برگزار خواهد شد.

رستمی با تأکید بر ضرورت تبیین حماسه حضور مردم در میدان‌ها و دعوت به مشارکت گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: از ائمه جماعات، صاحبان تریبون، میدان‌داران و سخنرانان این حماسه درخواست کرد، ضمن یادآوری حماسه میدان‌داری و روز‌های حضور ملت ایران، آحاد مردم را به حضور معنادار و متفاوت در راهپیایی دعوت کنند.