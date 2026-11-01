برداشت پسته در باغ‌های سه‌هزار هکتاری گاریزات یزد آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود سه‌هزار و ۶۰۰ تن پسته از این منطقه روانه بازار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فصل برداشت طلای سبز در گاریزات از راه رسیده و باغداران این منطقه این روز‌ها حاصل یک سال تلاش و زحمت خود را برداشت می‌کنند.

برداشتی که امسال تحت تأثیر عوامل مختلف، با کاهش میزان تولید همراه شده است؛ با این حال، پیش‌بینی می‌شود از سه‌هزار هکتار باغ پسته گاریزات، حدود سه‌هزار و ۶۰۰ تن محصول برداشت شود.

پسته‌های برداشت‌شده در ۱۵ مرکز صنعتی فرآوری می‌شوند تا پس از طی مراحل آماده‌سازی و بسته‌بندی، به بازار عرضه شوند.

نکته قابل توجه در تولید امسال پسته گاریزات، پرهیز از استفاده از سموم شیمیایی در فرآیند تولید این محصول است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز عرضه محصول سالم‌تر و توجه بیشتر به کشاورزی پایدار باشد.

باغداران گاریزاتی امیدوارند با حمایت از بخش کشاورزی و رفع موانع تولید، زمینه افزایش بهره‌وری و رونق بیشتر تولید این محصول ارزشمند در سال‌های آینده فراهم شود.