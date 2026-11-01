مدیرکل هواشناسی گیلان از ورود سامانه بارشی به استان از عصر امروز خبر داد و گفت: بارش رگباری باران به ویژه در مناطق کوهستانی استان برای فردا دوشنبه پیش بینی شده است.

ورود سامانه سرد و بارشی به آسمان گیلان از عصر امروز

ورود سامانه سرد و بارشی به آسمان گیلان از عصر امروز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با ورود سامانه سرد و بارشی به آسمان گیلان، بارش باران همراه با وزش باد و رعد و برق در سراسر استان از عصر امروز آغاز شده و تا سه شنبه ادامه دارد.

وی از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای گیلان برای فردا دوشنبه ۱۱ آبان خبر داد و افزود: با تشدید فعالیت این سامانه بارشی، بارش باران فردا در سراسر استان به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها شدت می‌گیرد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بیشترین دمای استان در شبانه روز گذشته در لنگرود ۲۷ درجه و کمترین دما در دیلمان ۹ درجه ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۲ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۸۵ درصد است.

محمد دادرس افزود: دریای کاسپین امروز با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی و صید مناسب و فردا با ارتفاع موج ۱۰ تا ۶۰ سانتی متر، با احتیاط مناسب است.