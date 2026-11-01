به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب رضایی مدیرکل آموزش‌وپرورش استان در پی کسب مدال برنز المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی توسط محمدجواد جهانبازیان، دانش‌آموز دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی یاسوج، این موفقیت علمی را تبریک گفت.

رضایی افزود: کسب این مدال ارزشمند، نشان‌دهنده استعداد، توانمندی علمی، تلاش مستمر و پشتکار ستودنی دانش‌آموزان مستعد استان است و بار دیگر ظرفیت‌های علمی و آموزشی کهگیلویه و بویراحمد را در عرصه رقابت‌های ملی به نمایش گذاشت.

رضایی با اشاره به اهمیت المپیادهای علمی در شناسایی و پرورش استعدادهای برتر ادامه داد: موفقیت دانش‌آموزان در چنین رقابت‌هایی، حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله انگیزه و تلاش فردی، حمایت خانواده، همراهی معلمان و نقش‌آفرینی مدارس در فراهم‌سازی زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای علمی است.