شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۵ با کاهش ۲.۳۶ درصدی و ۱۸۴ هزار ۷۷۱ واحدی به ۷ میلیون و ۶۵۴ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس به ۷ میلیون و ۶۵۴ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس به ۷ میلیون و ۶۵۴ هزار واحد رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۱.۴۱ درصدی و ۳۰ هزار و ۸۶۶ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۷ هزارو ۹۸۹ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های درآمد ثابت اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۲۷ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۲۷ درصد بازار معادل حدود ۲۵۴ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.