عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تاکید کرد: ایران می‌خواهد به لبنان کمک کند و نشان داد که در برابر آمریکا قدرتمند است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما حسن عز الدین در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی المیادین گفت: لبنان باید به آنچه در منطقه می‌گذرد توجه کند و پیامد‌ها و نتایج تحولات منطقه‌ای را در محاسبات خود لحاظ کند. لبنان باید روابط خود با ایران را نیز اصلاح و تصحیح کند؛ زیرا ایران هیچ‌گاه به لبنان تعرض نکرده، بلکه در راستای منافع لبنان عمل می‌کند.

وقتی ایران در هرگونه گفت‌و‌گو و مذاکره‌ای، لبنان را در صدر دستور کار خود قرار می‌دهد و در مذاکرات اسلام‌آباد نیز همین کار را انجام داده است، معنایش این است که می‌خواهد به لبنان کمک کند تا دشمن را از خاک خود بیرون براند، نه اینکه به نمایندگی از لبنان مذاکره کند؛ آن‌گونه که برخی در داخل لبنان ادعا می‌کنند.

همین که اکنون می‌گوییم درگیری میان ایران از یک سو و آمریکا و متحدانش از سوی دیگر جریان دارد، خود به‌تنهایی نشان‌دهنده قدرت ایران است. این یعنی ایستادگی‌ای که در نتیجه اراده، پایداری و مقاومت در برابر تجاوز آمریکا شکل گرفته است؛ در حالی که ایران به آمریکا تعرض نکرده، بلکه این آمریکا بوده که به ایران حمله کرده است.

به همین دلیل، من معتقدم پیش از اعلام نتایج انتخابات آمریکا، دیگر فرصت چندانی برای اقدام نظامی وجود ندارد. البته امروز یکشنبه است و به احتمال زیاد انتخابات روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. یعنی فردا و پس‌فردا را هم در پیش داریم. اگر آمریکا قصد جنگ داشت، پیش از انتخابات این کار را انجام می‌داد.

آمریکا می‌داند که منافعش با منافع نتانیاهو همسو نبوده است. به همین دلیل، نتایج در رژیم صهیونیستی به سود نتانیاهو رقم نخورد و او ۱۰ تا ۱۲ کرسی را از دست داد. بنابراین، میان آن دو اختلاف و واگرایی وجود داشت.

ازاین‌رو، من معتقدم پس از پایان این تحولات، ترامپ چاره‌ای جز بازگشت به میز مذاکره ندارد. فشار بسیار شدیدی وجود دارد. کافی است.