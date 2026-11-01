مدیرکل تعزیرات حکومتی قم و دبیر قرارگاه نظارت بر بازار از تشدید بازرسی‌ها، ممانعت از فعالیت واحد‌های فاقد پروانه کسب و برخورد قاطع با تخلفات این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رضا حدادپور با اشاره به مصوبات قرارگاه نظارت بر بازار استان اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، ساماندهی و نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها با جدیت در دستور کار قرار دارد و با توجه به اینکه بر اساس اعلام اتاق اصناف حدود ۵۰ واحد صنفی نانوایی در استان بدون پروانه کسب فعالیت می‌کنند، جلوگیری از فعالیت این واحد‌های غیرمجاز و پلمب آنها به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

وی با انتقاد از سهل‌انگاری برخی اتحادیه‌ها در اجرای مصوبات نظارتی افزود: اگرچه دستورات لازم برای کنترل قیمت و وزن نان به اتحادیه‌ها ابلاغ شده بود، اما در اجرای آنها کوتاهی صورت گرفته است؛ به همین دلیل، مصوبات قرارگاه نظارت بر بازار را با قاطعیت دنبال می‌کنیم تا قیمت و وزن نان به‌طور دقیق به نرخ‌های مصوب بازگردد و حقوق شهروندان تضییع نشود.

دبیر قرارگاه نظارت بر بازار استان، کم‌فروشی را از تخلفات رایج در این حوزه برشمرد و تصریح کرد: بر اساس مصوبات قانونی، پخت و عرضه نان‌های با ابعاد بزرگ که امکان نظارت دقیق بر وزن چانه و محصول نهایی را سلب می‌کند، ممنوع بوده و در صورت مشاهده، برای واحد متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل خواهد شد. همچنین رعایت نکردن ساعات پخت و کار تعیین‌شده از دیگر تخلفاتی است که بازرسان با آن برخورد خواهند کرد.

حدادپور با تأکید بر لزوم شفافیت در عرضه کالا به شهروندان بیان کرد: تمامی نانوایی‌ها موظف هستند نرخ‌نامه مصوب را در معرض دید عموم نصب کنند و تخلف از این امر پیگرد قانونی دارد. وی در پایان با اشاره به نقش نظارتی شهروندان خاطرنشان کرد: مردم عزیز قم می‌توانند هرگونه تخلف صنفی از جمله کم‌فروشی، گران‌فروشی، عرضه نان خارج از وزن مصوب یا فعالیت واحد‌های بدون پروانه را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند تا شکایات مردمی در اسرع وقت بررسی و با متخلفان برخورد قانونی شود.





