مرکز آمار ایران، تازه‌ترین گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور را با آخرین اطلاعات سالانه، فصلی و ماهانه تا مهر ۱۴۰۵ منتشر کرد؛ این گزارش با هدف فراهم کردن امکان رصد تحولات اقتصادی و اجتماعی و کمک به برنامه‌ریزی و ارزیابی سیاست‌ها تهیه شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با توجه به تغییرات سریع جوامع در عصر حاضر، جمع‌­آوری و انتشار آمار‌ها در بازه‌­های زمانی کوتاه مدت (فصلی، ماهانه، هفتگی و حتی روزانه) می­‌تواند به مسئولان جهت برنامه­‌ریزی هدفمند و دقیق و رصد و ارزیابی برنامه‌ها کمک شایانی نماید.

نظر به این مهم، مرکز آمار ایران اقدام به تهیه و انتشار گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور می­‌نماید. این مجموعه حاوی آخرین اطلاعات سالانه، فصلی و ماهانه کشور در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی است که به‌­صورت ماهانه منتشر می‌شود. مجموعه حاضر گزارش به‌­روز شده شاخص­‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور تا مهر ماه ۱۴۰۵ است.

منابع اطلاعاتی این گزارش، نتایج طرح‌­های آمارگیری و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و آمار‌های ثبتی دستگاه‌­های اجرایی می‌باشد.

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