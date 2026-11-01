تلاش سه نفر برای انتقال یک محموله ۱۳ کیلوگرمی مرفین در مهاباد با ورود مأموران پلیس ناکام ماند و این محموله پیش از رسیدن به مقصد کشف شد.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، یک محموله ۱۳ کیلوگرمی مرفین در جریان عملیات مأموران انتظامی در شهرستان مهاباد کشف شد؛ عملیاتی که به بازداشت سه نفر و توقیف یک دستگاه خودرو انجامید.

سردار جمال سلمانی، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: پس از اطلاع پلیس از انتقال یک محموله مواد مخدر به مهاباد، بررسی موضوع در دستور کار نیرو‌های مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

به گفته وی، مأموران با پیگیری سرنخ‌های به‌دست‌آمده و انجام بررسی‌های اطلاعاتی، سرانجام خودروی مشکوک را در یکی از محلات مهاباد شناسایی کردند. این خودرو در عملیاتی هماهنگ متوقف شد و مورد بازرسی قرار گرفت.

نتیجه بازرسی، کشف ۱۳ کیلوگرم مرفین بود که در قسمت‌هایی از خودرو مخفی شده بود. در ادامه نیز سه فرد مرتبط با این محموله بازداشت و خودروی مورد استفاده آنان توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به تحویل متهمان به دستگاه قضائی، بر ادامه برخورد با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر تأکید کرد.

سردار سلمانی همچنین از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های مشکوک مرتبط با خریدوفروش یا جابه‌جایی مواد مخدر، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس اطلاع دهند.