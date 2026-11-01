به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبسایت خبری العربی الجدید؛ فشار افکارعمومی مردم بر دولت انگلیس برای انجام تحقیق درباره نقش این کشور در جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه، وارد مرحله تازه‌ای شده است. در تازه‌ترین تحولات در این زمینه ده‌ها هزار شهروند انگلیسی با امضای طوماری انجام تحقیقات رسمی درباره نقش لندن در جنگ نسل کشی ارتش اسرائیل در نوار غزه را خواستار شده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز طرح این درخواست در مجلس عوام و برگزاری بحث و تبادل نظر علنی درباره آن شود.

تا این لحظه پنجاه و شش هزار و ۹۴۷ نفر طومار را امضا کرده‌اند. این متن خواستار آغاز یک تحقیق عمومی درباره نقش انگلیس دراجرای عملیات ارتش اسرائیل در غزه شده است.

امضاکنندگان این طومار که تعداد آن همچنان رو به افزایش است، خواهان بررسی ابعاد مختلف مشارکت انگلیس در جنگ غزه، از جمله فروش، تأمین و استفاده از تسلیحات، به کار گیری هواپیما‌های شناسایی و پایگاه‌های نیروی هوایی این کشور هستند. آنان معتقدند انگلیس «نقشی حیاتی» در عملیات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه ایفا کرده است؛ منطقه‌ای که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، تاکنون در معرض جنگ نسل‌کشی قرار دارد.

ده‌ها نماینده پارلمان انگلیس، از جمله شماری از چهره‌های برجسته حزب حاکم کارگر، بیش از یک سال است که خواستار انجام چنین تحقیقی هستند، اما دولت تاکنون به این درخواست‌ها پاسخی نداده است.

امضاکنندگان تأکید دارند برای اینکه کمیته تحقیق قدرت پرسش گری از وزرا و مقامات دولتی دخیل در تصمیم گیری‌های مربوط به مشارکت فعال انگلیس در آنچه را که مشارکت در جنایت‌های اسرائیل خوانده می‌شود، برخوردار باشد، این تحقیق باید کاملاً مستقل از دولت باشد.

امضا کنندگان این طومار همچنین می‌خواهند این تحقیق به پرسش‌هایی درباره «نوع تسلیحات ارسال‌شده به اسرائیل»، «پایگاه‌های نیروی هوایی سلطنتی مورد استفاده در جنگ»، «دلایل مشارکت این پایگاه‌ها» و «افشای داده‌های اطلاعاتی جمع‌آوری‌شده طی پرواز‌های شناسایی نیروی هوایی سلطنتی بر فراز نوار غزه» پاسخ داده شود.

علاوه بر این، آنها امیدوارند که این تحقیقات جزئیات مربوط به مشاوره‌های حقوقی دولت انگلیس را نیز فاش کند؛ مشاوره‌هایی که برای ارزیابی وقوع جنایات نسل‌کشی در غزه انجام شده است.

پویش امضای این طومار را جنیفر فوربس، از چهره‌های شناخته شده اتحادیه‌های کارگری و عضو حزب کارگر، راه‌اندازی کرده است و مهلت امضای آن تا ۲۳ آوریل خواهد بود.

با توجه به اینکه تعداد امضاکنندگان این طومار از مرز ۱۰ هزار نفر عبور کرده، دولت انگلیس اکنون موظف است به‌صورت کتبی به این درخواست پاسخ دهد. چنانچه تعداد امضا‌ها به ۱۰۰ هزار نفر برسد، موضوع طومار باید برای بحث و بررسی در جلسات علنی پارلمان مطرح شود.

گفتنی است «اندی برنهام» نخست‌وزیر انگلیس از حزب کارگر، پیش از آغاز رسمی مسئولیت خود در ژوئیه گذشته، اذعان کرده بود که حزب کارگر در نحوه برخورد با جنگ اسرائیل علیه غزه مرتکب اشتباه شده است. وی درد و رنج فلسطینی‌ها در منطقه تحت محاصره نوار غزه را همچون «زخمی در وجدان جهان» و «لکه ننگی بر پیشانی بشریت» خواند و وعده داد بود: رویکرد دولت را تغییر دهد و اجازه نخواهد داد لندن تماشاگر وقایع غزه باشد.

با این حال، دولت «اندی برنهام» هفته گذشته درخواست‌ها برای انجام تحقیق را رد کرد و مدعی شد که چنین تحقیقی ضرورتی ندارد، زیرا هم اکنون نیز «سازوکار‌های گسترده‌ای برای پاسخ‌گویی و نظارت پارلمانی» وجود دارد.

درهمین حال، جرمی کوربین، نماینده برجسته پارلمان و رهبر پیشین حزب کارگر، در واکنش به موضع دولت گفت: اگر دولت چیزی برای پنهان کردن ندارد، پس چرا تلاش‌های ما برای آشکار شدن حقیقت را مختل می‌کند؟

کوربین همچنین با انتشار پستی که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی است از تعداد بیشتری از شهروندان انگلیس خواست این طومار را امضا کنند تا دولت با طرح درخواست تحقیق در یک نشست علنی پارلمان مخالفت نکند.

هم‌زمان، فوربس نیز از امضاکنندگان طومار خواسته است به نمایندگان حوزه انتخابیه خود اطلاع دهند که این طومار را امضا کرده‌اند و آنها را برای مشارکت در بحث پارلمانی مورد انتظار و حمایت از آغاز تحقیقات، تحت فشار قرار دهند.