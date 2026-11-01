به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، خشایار صنعتی فرماندار بوکان درنشست هم‌اندیشی هیئت‌های ورزشی شهرستان بوکان، جامعه ورزشی شهرستان را به مشارکت در رویداد و رزمایش ملی جانفدا دعوت نمود و با اشاره به ضرورت نگاه کلان و مدیریتی به مسائل حوزه ورزش، اظهار داشت: سالیان متمادی است که در بخش‌های گوناگون از جمله زیرساخت‌های ورزشی و سرانه‌های عمومی با عدم توازن ساختاری مواجه هستیم؛ بر همین اساس، ورود فعالانه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، تنها راهکار راهگشا برای عبور از این موانع است و مسائل این حوزه با همت جمعی و مشارکت اقتصادی مهار خواهد شد.

فرماندار بوکان با تأکید بر لزوم توسعه متوازن سرانه‌های شهری افزود: سرانه‌های فرهنگی و آموزشی و ورزشی شهرستان سنخیتی با نیاز‌های واقعی شهروندان ندارد و جبران این کاستی‌ها نیازمند برنامه‌ریزی عملیاتی است. مالکان اراضی بایر، بنا‌های رهاشده و سازه‌های نیمه‌تمامی که سیمای شهری را مخدوش کرده‌اند، باید موظف به تعیین تکلیف این فضا‌ها شوند؛ شهرداری و شورای اسلامی شهر نیز باید با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود، نسبت به ساماندهی این نقاط اقدام نموده و از آنها در جهت ایجاد فضا‌های ورزشی محلی و پارکینگ بهره‌برداری کنند.



صنعتی با تبیین ارتباط منطقی میان ورزش همگانی و قهرمانی افزود: توسعه ورزش همگانی در گرو پویایی ورزش قهرمانی است؛ چرا که زمانی می‌توانیم آحاد جامعه را به تحرک و ورزش ترغیب کنیم که با چهره‌سازی و افتخارآفرینی در سطح قهرمانی، انگیزه عمومی را ارتقا دهیم. البته تحقق این امر و رفع موانع اعتباری، مستلزم هم‌افزایی درون‌سازمانی با نهادهایی، چون آموزش‌وپرورش، شهرداری و شورای شهر است.

وی با اشاره به ضرورت تحقق خودکفایی مالی در بدنه ورزش شهرستان اظهارداشت: تفکر سنتیِ اتکا به بودجه‌های دولتی دیگر پاسخگوی نیاز‌های روز نیست و باید با تکیه بر قاعده «مولدسازی دارایی‌ها» مسیر‌های نوین درآمدزایی را رصد کرد. شناسایی اماکن مستعد و تبدیل به احسن کردن دارایی‌ها، بستر لازم را برای استقلال مالی هیأت‌های ورزشی فراهم می‌سازد و انتظار می‌رود رؤسای هیأت‌ها نگاه خود را معطوف به ایده‌های خلاقانه و اقتصادی نمایند.

صنعتی فرماندار بوکان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به رفاهیات کارکنان و فراهم‌سازی بستر ورزش کارمندی، با تمجید از سرمایه انسانی شهرستان گفت: بوکان در تمامی عرصه‌های ورزشی، علمی و فرهنگی از نخبگان برجسته‌ای برخوردار است و همواره در سطح استان و کشور خوش درخشیده است؛ این پیشینه درخشان، مسئولیت ما را در صیانت و پشتیبانی از پتانسیل‌های انسانی دوچندان می‌سازد.

فرماندار بوکان در پایان با قدردانی از نقش‌آفرینی مؤثر جامعه ورزش در عرصه‌های مختلف، بر ضرورت استمرار حضور مسئولانه و گسترده ورزشکاران در رویداد‌های مهم اجتماعی و مذهبی شهرستان تأکید کرد.



این نشست با هدف برگزاری هرچه باشکوه‌تر رزمایش جانفدا در شهرستان بوکان، بررسی مسائل و مشکلات هیئت‌های ورزشی، تقویت تعامل و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و هم‌افزایی در راستای توسعه و ارتقای جایگاه ورزش شهرستان تشکیل گردید و در ابتدای آن، رؤسای هیئت‌های ورزشی گزارشی از اقدامات انجام‌شده، موانع پیش‌رو و دغدغه‌های حوزه تخصصی خود را ارائه دادند.