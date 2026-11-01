همایش «سواد رسانه‌ای و شهروند مسئول» با هدف ارتقای آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ استفاده صحیح از رسانه‌ها و افزایش توانایی شهروندان در تشخیص اخبار جعلی، با مشارکت شورای اسلامی و شهرداری کمال‌شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، این همایش با حضور جمعی از شهروندان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها و همزمان با برنامه‌های هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی برگزار شد.

حامد توکل، رئیس انجمن سواد رسانه‌ای استان البرز، در این همایش با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای در جامعه گفت: آشنایی با مفاهیم سواد رسانه‌ای، تشخیص اخبار جعلی و شناخت شیوه‌های بازنمایی رسانه‌ای از محورهای اصلی این برنامه بود.

وی افزود: در این همایش، موضوعاتی همچون راستی‌آزمایی اخبار، ارزیابی محتوای منتشرشده در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای بررسی صحت اطلاعات آموزش داده شد.

همچنین محمد ربیعی، دکترای هوش مصنوعی و رباتیک، با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در مقابله با انتشار اطلاعات نادرست گفت: ابزارهای هوش مصنوعی و سامانه‌های راستی‌آزمایی می‌توانند در شناسایی اخبار جعلی و ارزیابی اعتبار اطلاعات به شهروندان کمک کنند.

وی با بیان اینکه سواد رسانه‌ای تنها مختص فعالان رسانه نیست، افزود: خانواده‌ها و عموم مردم نیز با یادگیری روش‌های راستی‌آزمایی می‌توانند پیامک‌های جعلی، پیوندهای مشکوک و صفحات فیشینگ را شناسایی و از اطلاعات شخصی و مالی خود محافظت کنند.

این همایش با هدف تقویت آگاهی رسانه‌ای شهروندان و توانمندسازی خانواده‌ها و نسل جوان برای مواجهه آگاهانه و مسئولانه با اخبار و اطلاعات فضای مجازی برگزار شد.