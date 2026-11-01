برنامه عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» و مستند «دست‌آفریده‌ها»، امروز با موضوعاتی از جمله چالش‌های بینایی در عصر دیجیتال، تکیه‌های تهران قدیم و هویت‌شناسی هنر‌های بومی روی آنتن شبکه‌های تهران و دو می‌روند.

برنامه‌های «به خانه برمی‌گردیم» و «دست‌آفریده‌ها» از قاب سیما

برنامه‌های «به خانه برمی‌گردیم» و «دست‌آفریده‌ها» از قاب سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» امروز (یکشنبه) حوالی ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.

در این برنامه دکتر مسعود خرمی‌نژاد درباره چالش‌های بینایی در عصر دیجیتال، دکتر کامران شیوندی چلیچه درباره هویت‌شناسی نوجوانان، رضا فضل‌الله‌نژاد درباره آموزش پادکست، و دکتر محمدمهدی ابدی درباره تکیه‌ها و هیئت‌های تهران قدیم سخن می‌گویند.

همچنین در بخش آشپزی، پاییزه حاجی‌بابایی طرز تهیه «ته‌چین اسفناج و انار» را آموزش می‌دهد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی میثم محبیان و راحله محمدجانی و با اجرای محمد نظری و محدثه صارمی روی آنتن می‌رود.

همچنین ، قسمت بیست‌ودوم از فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» با عنوان «هویت»، یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه حوالی ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود و بازپخش آن نیز دوشنبه حوالی ساعت ۱۵ روی آنتن می‌رود.

این مستند به نویسندگی و کارگردانی زنده‌یاد دکتر امیرحسن ندایی و تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار، به معرفی آرش شجاعی، طراح محصول سرامیک، و پیوند میان هنر‌های بومی، صنایع دستی و فناوری می‌پردازد.