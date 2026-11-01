همایش پدافند غیرعامل ویژه مدیران کارخانه‌ها و واحد‌های صنعتی شهرستان میبد، با حضور جمعی از مسئولان و مدیران صنایع، در سالن همایش مرکز ژنتیک میبد برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این همایش، سرهنگ سیداسدالله امامی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد، با اشاره به شرایط کنونی کشور، درباره ضرورت توجه جدی به هشدار‌ها و الزامات پدافندی و آمادگی مجموعه‌های صنعتی در برابر تهدیدات احتمالی سخنرانی کرد.

همچنین سرهنگ همت‌آبادی، متخصص پدافند هوایی سپاه، در خصوص اصول و الزامات پدافند غیرعامل در واحد‌های صنعتی، به‌ویژه کارخانه‌ها و صنایع حساس و دارای اهمیت راهبردی، توضیحاتی ارائه کرد.

پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و غیرمسلحانه است که با هدف کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، حفظ سرمایه‌های انسانی و تجهیزات، مقابله با تهدیدات و افزایش تاب‌آوری مجموعه‌ها در شرایط بحرانی اجرا می‌شود.

در همین راستا، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر کارخانه‌ها، حفاظت از تأسیسات و تجهیزات حیاتی، پیش‌بینی راهکار‌های جایگزین برای تأمین انرژی و خدمات ضروری، ایمن‌سازی زیرساخت‌ها، حفاظت از اطلاعات و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تداوم تولید، از جمله موضوعات مهم در حوزه پدافند غیرعامل صنایع به شمار می‌رود.

در این همایش بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در واحد‌های صنعتی میبد و مشارکت جدی مدیران کارخانه‌ها در اجرای دستورالعمل‌های حفاظتی و پیشگیرانه تأکید شد.