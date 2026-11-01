مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام از شناسایی ۱۲ هزار و ۳۰۰ خانوار عشایری و ۳۰ هزار خانوار روستایی استان در طرح سامانه یکپارچه مدیریت آرد (سیما) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست ستادی بررسی اجرای طرح سیما اعلام شد که شفاف‌سازی اطلاعات مصرف‌کنندگان واقعی و توزیع عادلانه آرد بین جامعه هدف عشایر و روستا، سهمیه آرد را در بررسی نهایی خانوار‌ها از ۵۶۰ تن به ۳۱۲ تن کاهش داده است.

همچنین ۳۰ هزار خانوار روستایی در اجرای طرح سیما شناسایی شده‌اند و بقیه خانوار‌ها در مرحله بررسی و راستی‌آزمایی قرار دارند.

«سجاد غلامی» مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام گفت: سامانه مدیریت یکپارچه آرد به سامانه نانینو، سامانه سیب سلامت و ثبت احوال متصل است و به محض ثبت‌نام در سامانه سیما، مشخصات خانوار‌ها احراز می‌شود.