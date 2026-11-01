به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت آغاز هفته بسیج دانش آموزی ویژه برنامه این هفته در مدرسه عطیه پلدشت با حضور مسئولین و دانش آموزان برگزار شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و شهدای انقلاب اسلامی، بسیج دانش‌آموزی را یکی از عرصه‌های مهم تربیت نسل مؤمن، انقلابی، آگاه و پایبند به ارزش‌های اسلامی دانست و اظهار داشت: دانش‌آموز بسیجی باید در کنار تحصیل علم و کسب مهارت، در عرصه اخلاق، معنویت، بصیرت، مسئولیت‌پذیری و خدمت به جامعه نیز پیشگام باشد.

سرهنگ موسی عطاری با تاکید بر اینکه بسیج صرفاً یک عنوان یا تشکل نیست، بلکه فرهنگ و مکتبی مبتنی بر ایمان، اخلاص، ایثار، ولایت‌مداری و خدمت بی‌منت است، افزود: روحیه بسیجی یعنی در هر جایگاهی که قرار داریم، برای پیشرفت کشور، رفع مشکلات جامعه و اعتلای ارزش‌های اسلامی احساس مسئولیت کنیم. دانش‌آموزان نیز می‌توانند با تلاش علمی، خودباوری، انضباط و حضور فعال در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، نقش مؤثری در ساختن آینده کشور داشته باشند.

این برنامه با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی به پایان رسید.