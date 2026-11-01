به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، البرز ، اجلاسیه نماز غرب کرج به همت ناحیه مقاومت بسیج امام هادی(ع) و با حضور حجت‌الاسلام نعیمی، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، حجت‌الاسلام کولیوند، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در این ناحیه و سرهنگ پاسدار محمد فرمانی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام هادی(ع)، برگزار شد.

حجت‌الاسلام کولیوند، مسئول برگزاری این اجلاس، ترویج نماز اول وقت، تقویت نماز جماعت و ارتقای کیفیت اقامه نماز در حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج را از اهداف این برنامه برشمرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تأمین مربیان تعلیم و تربیت و پیش‌نماز در مدارس و مساجد خبر داد و گفت: تقویت نماز جماعت در مدارس و پایگاه‌های مقاومت، زمینه گسترش فرهنگ نماز در میان دانش‌آموزان و دیگر اقشار جامعه را فراهم می‌کند.

در پایان این اجلاس، از فعالان برتر حوزه نماز و قرآن ناحیه مقاومت بسیج امام هادی(ع) تجلیل شد.