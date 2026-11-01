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دو فوتبالیست گلستانی به همراه تیم ملی نوجوانان دیروز برای برگزاری اردو راهی تایلند شده و پس از آن برای حضور در مقدماتی جام ملتهای نوجوانان آسیا عازم لائوس خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فهرست نهایی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در اردوی تایلند و مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا ۲۰۲۷ در کشور لائوس اعلام شد.
بر این اساس نام محمدامین گوکلانی اهل شهرستان بندرترکمن نیز در لیست نهایی قرار گرفت تا در کنار حامد نعیمی هم باشگاهیاش در باشگاه پرسپولیس تهران، ۲ بازیکن گلستانی باشند که به اردوی تیم ملی کشورمان راه یافتهاند.
تیم ملی نوجوانان دیروز برای برگزاری اردو راهی تایلند شده و پس از آن برای حضور در مقدماتی جام ملتهای نوجوانان آسیا عازم لائوس خواهد شد.
ایران در مرحلهٔ مقدماتی در گروه D با لائوس (میزبان)، اردن، پاکستان و سریلانکا روبهرو خواهد بود.