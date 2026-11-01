نام دو فوتبالیست گلستانی در فهرست تیم ملی نوجوانان برای حضور در انتخابی جام ملت‌های آسیا

دو فوتبالیست گلستانی به همراه تیم ملی نوجوانان دیروز برای برگزاری اردو راهی تایلند شده و پس از آن برای حضور در مقدماتی جام ملت‌های نوجوانان آسیا عازم لائوس خواهند شد.