از بعدازظهر امروز، با نفوذ سامانه ناپایدارحاکمیت جریانات شمالی در استان اردبیل ، همچنین تقویت انتقال رطوبت خزری، بر میزان ابرناکی آسمان افزوده خواهد شد و در برخی ساعات، شاهد بارش باران توام با مه خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اظهار کرد: بررسی آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا نشان می‌دهد که جو استان اردبیل تا بعدازظهر امروز همچنان پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر مناطق صاف تا نیمه‌ابری، همراه با وزش باد ملایم تا متوسط پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود:، اما از بعدازظهر امروز، با نفوذ سامانه ناپایدار به استان و حاکمیت جریانات شمالی، همچنین تقویت انتقال رطوبت خزری، بر میزان ابرناکی آسمان افزوده خواهد شد و در برخی ساعات، شاهد بارش باران توام با مه خواهیم بود که در بعضی مناطق به‌صورت رگبار باران، همراه با رعدوبرق خواهد بود. این شرایط ناپایدار تا صبح روز چهارشنبه در سطح استان تداوم خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: بیشترین تأثیر و فعالیت این سامانه از نظر مکانی در مناطق مرکزی و جنوبی استان و از نظر زمانی از بعد از ظهر دوشنبه تا عصر سه شنبه انتظار می‌رود. با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال آب‌گرفتگی موقت معابر عمومی، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد. همچنین، وقوع صاعقه، به‌ویژه در مناطق مرتفع و کوهستانی، دور از انتظار نیست.

کوهی بیان کرد: از نظر دمایی، امروز تغییرات محسوسی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود؛ اما طی روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، به تدریج و به صورت نسبی از دمای هوا کاسته خواهد شد.

وی تصریح کرد: روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه، با جنوبی شدن جریانات جوی در سطح استان و کاهش میزان ابرناکی، دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت. همچنین، روز پنجشنبه در ساعات بعدازظهر، وزش باد‌های جنوبی، گاهی نسبتاً شدید، در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.