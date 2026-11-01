به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد غلامی افزود: فرآیندی که پس از بررسی مدارک، ارزیابی صلاحیت متقاضیان و طی مراحل قانونی، در صورت احراز شرایط و فراهم بودن امکان واگذاری، به سپردن سرپرستی کودک منتهی می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت فراهم کردن محیطی امن و پایدار برای رشد کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست موثر، اظهار داشت: فرزندخواندگی و فرزند پذیری یکی از مسیر‌های قانونی حمایت از این کودکان است که با محوریت مصلحت کودک و پس از بررسی شرایط متقاضیان و طی مراحل قانونی انجام می‌شود.

غلامی با بیان اینکه ثبت درخواست از طریق سامانه ملی فرزندخواندگی انجام می‌گیرد، افزود: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به نشانی adoption.behzisti.net، اطلاعات و مدارک موردنیاز خود را ثبت و مراحل اولیه تشکیل پرونده را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: زوجین فاقد فرزند، زوجین دارای فرزند در شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون و زنان و دختران بدون شوهر واجد شرایط، با رعایت ضوابط قانونی مربوطه، امکان درخواست سرپرستی کودک را دارند. شرایط هر گروه با توجه به وضعیت اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و سایر الزامات قانونی به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود.

سرپرست معاونت سلامت اجتماعی بهزیستی استان با تأکید بر ضرورت احراز صلاحیت متقاضیان، گفت: برخورداری از سلامت جسمی و روانی متناسب با مسئولیت سرپرستی، صلاحیت اخلاقی و اجتماعی، نداشتن اعتیاد و محکومیت کیفری مؤثر، توانایی تأمین نیاز‌های کودک و فراهم کردن محیطی امن و مناسب برای نگهداری و تربیت کودک، از جمله مواردی است که در فرآیند بررسی پرونده مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با تشریح مراحل بررسی درخواست‌ها اظهار داشت: پس از ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک در سامانه، پرونده متقاضیان بررسی می‌شود و ارزیابی‌های مددکاری اجتماعی، مصاحبه، بررسی شرایط خانوادگی و اقتصادی، ارزیابی‌های پزشکی و روان‌شناختی و استعلام‌های قانونی در مراحل مقرر انجام می‌گیرد. پس از احراز شرایط و تأیید مراجع تخصصی، مراحل قانونی مربوط به معرفی کودک و واگذاری سرپرستی پیگیری خواهد شد.

غلامی همچنین به تفاوت شیوه‌های سرپرستی اشاره کرد و افزود: علاوه بر فرزندخواندگی دائم، مسیر‌هایی مانند امین موقت و خانواده میزبان نیز با ضوابط و شرایط اختصاصی خود وجود دارد. این شیوه‌ها از نظر مدت، حدود مسئولیت و آثار حقوقی با فرزندخواندگی دائم متفاوت‌اند و لازم است متقاضیان پیش از انتخاب مسیر، اطلاعات لازم را از کارشناسان مربوط دریافت کنند.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل دقیق مدارک بیان کرد: مدارک موردنیاز با توجه به نوع درخواست و شرایط متقاضیان متفاوت است؛ بنابراین توصیه می‌شود افراد پیش از تهیه گواهی‌ها و تکمیل پرونده، فهرست مدارک و مراحل موردنیاز را از سامانه ملی فرزندخواندگی یا واحد تخصصی فرزندخواندگی بهزیستی استان محل سکونت خود دریافت کنند.