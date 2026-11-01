ایران و سنگاپور در نشست مشترک خود، توسعه بازار محصولات حلال در مالزی، اندونزی، هند، برونئی، پاکستان، سریلانکا و بنگلادش را بررسی کردند.



به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، نشست مجازی مشترک سازمان ملی استاندارد ایران و شرکت توسعه حلال سنگاپور، با هدف بررسی راهکار‌های همکاری فنی و تجاری در حوزه استاندارد و محصولات حلال برگزار شد.

در این نشست که با حضور معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی، رئیس مرکز توسعه و راهبری نشان حلال سازمان ملی استاندارد ایران و نماینده وزارت امور خارجه برگزار شد، موضوع شناسایی متقابل گواهی‌های حلال، تسهیل تجارت و ظرفیت‌سازی فنی، بحث و بررسی شد.

انوشه رحمانی، معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران، با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجارت خارجی، توانمندی‌های نظام تأیید صلاحیت کشور و شبکه آزمایشگاهی اعتباربخشی‌شده را تشریح کرد.

وی همچنین مسئولیت‌های مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران و جایگاه بین‌المللی آن بر پایه توافق‌نامه‌های چندجانبه شناسایی متقابل را توضیح داد.

رحمانی، ارزیابی انطباق با استاندارد‌های مربوط، صدور گواهی و امکان شناسایی رسمی گواهی‌های صادرشده از مسیر تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و سازوکار‌های بین‌المللی را ضروری دانست.

در ادامه، محمد جینا، رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه حلال سنگاپور، آمادگی این شرکت را برای تسهیل مراودات تجاری در بازار‌های شرق آسیا، خاورمیانه و آفریقا اعلام کرد.

بر اساس توافق صورت‌گرفته، مقرر شد شرکت توسعه حلال سنگاپور، طرح تفصیلی همکاری و تجربیات موفق خود را از طریق وزارت امور خارجه ایران ارسال کند تا در نشستی داخلی با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و دستگاه دیپلماسی کشور بررسی شود.

همچنین برنامه‌ریزی برای شناسایی اولویت‌های صادراتی کشور و توسعه بازار محصولات حلال، به‌ویژه در کشور‌های مالزی، اندونزی، هند، برونئی، پاکستان، سریلانکا و بنگلادش، از دیگر توافقات این نشست بود.