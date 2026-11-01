رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر اینکه اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا هیچ هزینه‌ای برای شهروندان ندارد، هشدار داد: پیامک‌های این مرکز فاقد لینک هستند و شهروندان برای تکمیل اطلاعات خود باید صرفاً به سامانه رسمی «دولت من» مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست هم‌اندیشی رئیس مرکز آمار با سردبیران اقتصادی رسانه ها؛ گودرزی با بیان دلایل اجرای سرشماری ثبتی مبنا به شیوه ترکیبی در سال جاری اظهار داشت: در روش جدید برخلاف سرشماری‌های سنتی، شمارش صددرصدی خانه به خانه انجام نمی‌شود. به‌جای آن، داده‌های خانوار‌ها از دو سامانه اصلی کشور شامل سامانه ثبت احوال (کد ملی) و سامانه املاک و اسکان (کد پستی) دریافت می‌شود.

رئیس مرکز آمار گفت: در مرحله اول، تمرکز اصلی بر شمارش جمعیت است. وی با بیان اینکه پیامک مرکز آمار صرفاً برای افرادی که داده‌هایشان در سامانه‌ها ناقص، متناقض یا فاقد آدرس معتبر است، ارسال می‌شود تصریح کرد: برای تکمیل روش سرشماری به شیوه جدید، بر مبنای نمونه گیری، ماموران آمارگیر به منزل خانوار‌های منتخب با پرسشنامه‌ای مشتمل بر ۵۸ قلم آماری مراجعه می‌کنند.

وی با تاکید بر کاهش هزینه‌ها و محدود شدن عملیات میدانی سرشماری در شیوه جدید افزود: در این سرشماری اتکای صرف به سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی در این سرشماری صورت نگرفته است و راستی آزمایی‌های لازم بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی آماری انجام می‌شود.

رئیس مرکز آمار ضمن درخواست از رسانه‌های کشور و فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی دقیق و گسترده، به شهروندان هشدار داد که این مرکز هیچ‌گونه لینکی در پیامک‌های خود ارسال نمی‌کند و هیچ مبلغی از مردم دریافت نمی‌نماید. وی در ادامه افزود: شهروندانی که پیامک برایشان ارسال شده است، صرفاً باید به سامانه رسمی" دولت من "مراجعه کنند.

گودرزی در پایان اظهار امیدواری کرد با تکمیل و یکپارچه‌سازی بیشتر سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، کیفیت و سرعت تولید آمار‌های پایه‌ای کشور بیش از پیش ارتقاء و دقت، صحت و کیفیت آمار‌ها افزایش یابد.

گفتنی است در این نشست صمیمانه، سردبیران اقتصادی رسانه‌ها سوالات مختلف خود را در موضوعات آماری، اقتصادی و اجتماعی با رئیس مرکز آمار ایران مطرح کردند.