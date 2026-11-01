سرپرست پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی با بیان اینکه رویداد هوش مصنوعی در تلکام بر هفت محور کلیدی تمرکز دارد گفت: این رویداد بستری برای نمایش ابزار‌های هوشمند در پیش‌بینی خرابی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی است.

شیرین گیلکی سرپرست پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: این رویداد با هدف مواجهه با چالش‌های اصلی صنعت تلکام، از جمله ایجاد اختلال در شبکه‌های مخابراتی، طراحی شده است.

رئیس رویداد هوش مصنوعی در تلکام افزود: استفاده از الگوریتم‌های هوشمند می‌تواند با بهینه‌سازی شبکه و پیش‌بینی دقیق خرابی تجهیزات، خدمات ارتباطی باکیفیت‌تر و در دسترس‌تری را برای مردم فراهم کند.

گیلکی با اشاره به ساختار علمی رویداد، گفت: این رویداد در هفت محور تخصصی حوزه هوش مصنوعی طراحی شده است تا فعالان این حوزه بتوانند ابزار‌های توسعه‌یافته خود را در خدمت صنعت قرار دهند.

وی در ادامه درباره حمایت از برگزیدگان این رویداد اظهار داشت: برخلاف تصور عمومی، پس از معرفی ایده‌های برتر، حمایت‌ها متوقف نمی‌شود. ما تمام ایده‌های دریافت شده را در بانک اطلاعاتی خود ذخیره می‌کنیم.

گیلکی افزود: در روز رویداد، شرکت‌کنندگان فرصت دارند ایده‌های خود را مستقیم به سیاست‌گذاران و فعالان صنعت معرفی کنند که این امر، بستری بی‌بدیل برای "مچینگ" (Matching)، جذب سرمایه و تسهیل فرآیند اشتغال فراهم می‌آورد.

سرپرست پژوهشکده جهاد دانشگاهی در ادامه تاکید کرد: ایده‌هایی که در سطح "راهکار" نیز ظرفیت جذب شرکت‌های مخابراتی را دارند ، در این رویداد می توانند برای تبدیل دانش به محصول و جذب نیروی متخصص در صنایع با حضور در این رویداد جذب شرکت‌های تخصصی شوند.



رویداد تخصصی هوش مصنوعی با هدف حل چالش‌های صنعت مخابرات و ایجاد پیوند میان ایده‌های نو با سیاست‌گذاران، ۱۳ و ۱۴ آبان در سالن همایش‌های دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌شود.



