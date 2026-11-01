مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۴ میلیارد ریالی برای متصدی انباری در رشت به جرم نگهداری روغن و شوینده قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: در پی گزارش ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان، پرونده نگهداری کالای قاچاق شامل انواع روغن و شوینده قاچاق در یک باربری در رشت، در شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز این شهر رسیدگی شد.

وی افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، اتهام متصدی این انبار را اثبات و علاوه بر ضبط کالای قاچاق، وی را به پرداخت ۴ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.