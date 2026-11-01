شاعران و دوستداران ادبیات در سالروز درگذشت سلمان هراتی با حضور بر مزار این شاعر مازندرانی یاد و آثار او را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیین بزرگداشت سلمان هراتی شاعر نام‌آشنای شعر معاصر ایران همزمان با سالروز درگذشت این شاعر، با حضور جمعی از شاعران، اهالی فرهنگ و ادب و دوستداران شعر و ادبیات، بر سر مزار وی در تنکابن برگزار شد.

سلمان هراتی، متولد سال ۱۳۳۸ در روستای مرزدشت تنکابن، از شاعران برجسته شعر معاصر بود که با زبانی صمیمی و نگاهی انسانی، اجتماعی و دینی به موضوعاتی، چون طبیعت و زندگی پرداخت و آثار ماندگاری از خود بر جای گذاشت.

این شاعر در نهم آبان سال ۱۳۶۵، در پی سانحه رانندگی و در ۲۷ سالگی درگذشت.

از آثار شناخته‌شده سلمان هراتی می‌توان به مجموعه‌های «از آسمان سبز»، «دری به خانه خورشید» و «از این ستاره تا آن ستاره» اشاره کرد.

در این آیین، شاعران حاضر با یادآوری ویژگی‌های ادبی و اندیشه‌های سلمان هراتی، بر ضرورت معرفی بیشتر آثار او به نسل جوان تأکید کردند.

خانواده این شاعر و برگزارکنندگان مراسم نیز درباره جایگاه فرهنگی و ادبی او و اهمیت پاسداشت میراث شعری‌اش سخن گفتند.

گزارش از مهدی خان آرموئی