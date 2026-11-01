به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کشاورزان بیجاری در تجمعی خواستار پرداخت کامل مطالبات خود بر اساس نرخ اولیه شدند.

بیجار به‌عنوان قطب تولید گندم دیم کشور ۲۸ درصد تولید گندم استان کردستان را به خود اختصاص داده است.

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، نرخ خرید تضمینی گندم از ۵۰ هزار و ۲۰۰ تومان به ۴۸ هزار تومان کاهش یافته تصمیمی که گلایه تولیدکنندگان را به دنبال داشته است.گندم‌کاران خواستار بازنگری در این تصمیم و پرداخت مطالبات بر مبنای نرخ اولیه هستند.