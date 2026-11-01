نشست «امت مطالبه‌گر، مسئول پاسخگو» با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار همدان و جمعی از تشکل‌های مردمی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در این نشست با قدردانی از دغدغه‌مندی و پیگیری تشکل‌های مردمی در موضوع عفاف و حجاب، بر ضرورت مطالبه‌گری هدفمند و مسئله‌محور تأکید کرد و گفت: هدف، حل مسائل است و برگزاری تجمع به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند.

آیت الله شعبانی موثقی با اشاره به تشکیل شورای راهبری عفاف و حجاب در استان افزود: بهبود وضعیت عفاف و حجاب نیازمند عزم ملی و همراهی مجموعه‌های حاکمیتی و مردمی است.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همچنین خواستار تمرکز تشکل‌ها بر مسائل مشخص و اولویت‌دار شد و گفت: با شناسایی مشکلات در مکان‌هایی مانند مراکز تجاری، مدارس و اماکن گردشگری و گفت‌و‌گو با مسئولان این مجموعه‌ها، می‌توان راهکار‌های عملی ارائه و نتایج اقدامات را ارزیابی کرد.

استاندار همدان هم با تأکید بر هم‌سویی دغدغه‌های مسئولان و تشکل‌های مردمی در موضوع عفاف و حجاب و آسیب‌های اجتماعی گفت: برای اصلاح مسائل باید در کنار یکدیگر تلاش کنیم.

حمید ملانوری شمسی با اشاره به اینکه افراد هنجارشکن در مقایسه با جمعیت استان همدان شمار اندکی دارند، افزود: گاهی حضور همین تعداد محدود بیشتر به چشم می‌آید و لازم است نقش‌آفرینی و همراهی مردم نیز پررنگ‌تر شود.

او همچنین مقرر کرد نمایندگان تشکل‌های مردمی در همین هفته با مدیران کل و شورای معاونان دستگاه‌های مرتبط، از جمله آموزش و پرورش و اصناف، نشست‌های تخصصی برگزار کنند و به جمع‌بندی مشخص برسند.

استاندار همدان گفت: نتایج این نشست‌ها و راهکار‌های پیشنهادی دستگاه‌ها، دو هفته آینده در جلسه‌ای با حضور همین مجموعه‌ها بررسی می‌شود تا مطالبات مطرح‌شده به مرحله اجرا برسد.

میثم صابریون، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان هم در این نشست با اشاره به نقش تشکل‌های مردمی و حلقه‌های میانی در پیگیری مسائل اجتماعی، بر تقویت گفت‌وگوی مستقیم میان مردم و مسئولان، حمایت از ظرفیت تشکل‌ها و پیگیری مطالبات در حوزه زیست عفیفانه و صیانت از خانواده تأکید کرد.

در این نشست همچنین نمایندگان تشکل‌های مردمی دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات خود را در زمینه عفاف و حجاب، آسیب‌های اجتماعی و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی مطرح کردند و خواستار پیگیری عملی این موضوعات شدند.