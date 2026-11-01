اعتراضات مربوط به کمبود بودجه مدارس و دانشگاه‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی که از فرانسه آغاز شده بود، به آلمان نیز گسترش یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه سی ان ان، اعتراضات مربوط به افزایش هزینه‌های زندگی که از فرانسه آغاز شده بود، به آلمان نیز گسترش یافته است. روز شنبه، هم‌زمان با برگزاری مراسم هالوین، تظاهراتی در سراسر این کشور برگزار شد و ده‌ها هزار نفر در آن شرکت کردند.

جنبش جدیدی در آلمان که رهبری آن را جوانان بر عهده دارند و با عنوان «نسل Z از پس این کار برمی‌آید!» شناخته می‌شود، در اعتراض به هزینه‌های بالای زندگی، کمبود بودجه مدارس و دانشگاه‌ها، نگرانی‌های زیست‌محیطی و احتمال بازگرداندن خدمت سربازی اجباری شکل گرفته است. این اعتراضات در شهر‌های بزرگ آلمان، از جمله برلین، فرانکفورت، کلن و مونیخ برگزار شد.

در حالی که به نظر می‌رسد اعتراضات در پایتخت آلمان، برلین، مسالمت‌آمیز بود، در شهر‌های کلن و هامبورگ خودرو‌های آب‌پاش و نیرو‌های پلیس ضدشورش به محل اعزام شدند.

پلیس کلن اعلام کرد پس از آنکه برخی از معترضان در جریان راهپیمایی در مرکز شهر اقدام به منفجر کردن مواد آتش‌بازی کردند، از خودرو‌های آب‌پاش استفاده شده است. پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اقدامات ما متوجه آشوبگران و افراد خشونت‌طلب است، نه شرکت‌کنندگان مسالمت‌جو در تظاهرات.»

در هامبورگ، نیرو‌های پلیس ضدشورش پس از آن واکنش نشان دادند که موانع به آتش کشیده شدند و به کارکنان خدمات امدادی حمله شد. پلیس اعلام کرد: «شمار حوادثی که در آن نیرو‌های امدادی هدف پرتاب مواد آتش‌زا و اقلام ساختمانی قرار می‌گیرند، افزایش یافته است... نیرو‌های پلیس ضدشورش ما برای مقابله با این وضعیت بلافاصله وارد عمل می‌شوند.»

در فرانکفورت، پلیس اعلام کرد کوکتل مولوتف‌ها به سمت نیرو‌های امدادی پرتاب شده و شیشه ویترین مغازه‌ها شکسته شده است. این حوادث باعث شد بخشی از خیابان تجاری زایل (Zeil) مسدود شود. همچنین پس از شکسته شدن شیشه‌های یک فروشگاه اسلحه، مأموران پلیس یک مظنون را بازداشت کردند و دو قبضه سلاح را نیز ضبط کردند.

برگزارکنندگان جنبش «Gen Z regelt» (نسل Z امور را به دست می‌گیرد) برنامه‌ریزی کرده بودند که این روز بزرگ اعتراضی را هم‌زمان با جشن هالووین برگزار کنند تا تعداد شرکت‌کنندگان و میزان دیده‌شدن اعتراضات را به حداکثر برسانند. بر اساس اعلام این سازمان، روز شنبه ۱۲۰ هزار نفر در اعتراضات سراسر آلمان شرکت کردند.

در وب‌سایت این جنبش آمده است: «ما جوانانی هستیم که دیگر نمی‌خواهیم نظاره‌گر تصمیم‌گیری‌هایی درباره آینده خود باشیم که بدون حضور و مشارکت ما گرفته می‌شوند.» در ادامه تأکید شده است که هدف این جنبش، برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز است برگزارکنندگان از شرکت‌کنندگان خواسته‌اند حتی در صورت استفاده از لباس‌های مخصوص هالووین، چهره خود را بپوشانند.

در آستانه برگزاری این اعتراضات، شمار بیشتری از نیرو‌های پلیس آلمان در سراسر کشور مستقر شدند. همچنین فروشگاه‌های لوکس واقع در خیابان تجاری و گران‌قیمت کورفورستندام (Kurfürstendamm) در برلین، برای اقدامات احتیاطی و پیشگیری از خسارت‌های احتمالی، شیشه‌های ویترین خود را با تخته پوشاندند.

جنبش اعتراضی جوانان آلمان در ادامه موج گسترده‌تری از اعتراضات در سراسر اروپا شکل گرفته است؛ موجی که ناآرامی‌های قابل‌توجهی را در فرانسه به دنبال داشته است. فرانسه در روز‌های اخیر شاهد شورش‌ها و غارت فروشگاه‌ها بوده و اکنون خود را برای دومین آخر هفته متوالی از تجمعات اعتراضی آماده می‌کند.

روز شنبه همچنین اعتراضات سراسری دیگری از سوی جنبش جلیقه‌زرد‌ها در فرانسه برگزار شد. این تجمعات که از آنها با عنوان «مرحله سوم» اعتراضات یاد می‌شود، پس از اعتراضات قبلی در روز‌های ۱۷ و ۲۴ اکتبر روی داد. انتظار می‌رود دانشجویان و شماری از اتحادیه‌های کارگری نیز به این اعتراضات بپیوندند.

تظاهرات جوانان آلمانی در ۳۰ شهر

رادیو بین‌المللی فرانسه در گزارشی اعلام کرد جوانان آلمانی با برگزاری تظاهرات در حدود ۳۰ شهر «آینده‌ای متفاوت» را خواستار شدند.

آنها با سردادن شعار «مرتس، برو به جهنم» مخالفتشان را با کاهش هزینه‌های اجتماعی نشان دادند و سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش آموزش و پیوستن به جنبش جهانی جوانان را خواستار شدند