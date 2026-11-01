سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی تجویز و مصرف دارو بر پایه شواهد علمی، از آغاز پویش «تجویز یک قلم دارو کمتر» در استان قم خبر داد و گفت: کاهش تجویز‌های غیرضروری، پیشگیری از تداخلات و عوارض دارویی و استفاده بهینه از منابع نظام سلامت، از اهداف مهم ترویج مصرف منطقی دارو در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد هاشمی با اشاره به اهمیت تجویز منطقی دارو در نظام سلامت اظهار کرد: تجویز دارو باید بر اساس تشخیص دقیق، شواهد علمی، راهنما‌های بالینی و شرایط اختصاصی هر بیمار انجام شود. تعداد اقلام دارویی در نسخه به‌تنهایی معیار کیفیت درمان نیست و آنچه اهمیت دارد، انتخاب داروی مناسب با توجه به نیاز واقعی بیمار و اثربخشی مورد انتظار از درمان است.

وی با بیان اینکه پویش «تجویز یک قلم دارو کمتر» در استان قم آغاز شده است، افزود: میانگین تعداد اقلام دارویی در هر نسخه در این استان حدود ۴.۵ قلم است و این پویش با هدف بازنگری در الگو‌های تجویز، کاهش دارو‌های غیرضروری و توجه بیشتر به نیاز واقعی بیماران اجرا می‌شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: این رویکرد به معنای حذف دارو‌های ضروری یا محدود کردن درمان بیماران نیست، بلکه هدف آن پرهیز از تجویز دارو‌هایی است که ضرورت علمی و بالینی مشخصی ندارند. تجویز هر دارو باید با ارزیابی سود و زیان، احتمال تداخلات دارویی و شرایط بیمار همراه باشد.

هاشمی ادامه داد: مصرف هم‌زمان چند دارو می‌تواند احتمال بروز تداخلات، عوارض ناخواسته و خطا‌های دارویی را افزایش دهد. ازاین‌رو، بازبینی دوره‌ای دارو‌های مصرفی بیماران و بررسی ضرورت ادامه هر دارو، از اصول مهم مراقبت ایمن و اثربخش به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت مصرف منطقی آنتی‌بیوتیک‌ها گفت: تجویز و مصرف بی‌رویه این دارو‌ها از عوامل مؤثر در گسترش مقاومت میکروبی است و رعایت اصول علمی در انتخاب نوع دارو، مقدار مصرف و طول دوره درمان، نقش مهمی در مقابله با این تهدید سلامت عمومی دارد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه ترویج تجویز و مصرف منطقی دارو یک ضرورت ملی است، تصریح کرد: در کنار آغاز این پویش در استان قم، سایر استان‌ها نیز برنامه‌های جدی برای اصلاح الگوی تجویز و مصرف دارو در دستور کار دارند. تحقق این هدف به همکاری پزشکان، داروسازان، نظام ارائه خدمات سلامت و همراهی آگاهانه مردم نیاز دارد.

هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: پرهیز از مصرف خودسرانه دارو، رعایت توصیه‌های درمانی و اعتماد به تشخیص پزشک، در کنار تجویز علمی و مسئولانه، می‌تواند به کاهش عوارض دارویی، افزایش ایمنی بیماران، ارتقای کیفیت درمان و کاهش هزینه‌های قابل اجتناب در نظام سلامت منجر شود.

وی گفت: تجویز منطقی دارو به معنای دریافت داروی مناسب، با مقدار و مدت صحیح و متناسب با نیاز بالینی بیمار است؛ رویکردی که باید در تمام سطوح نظام سلامت مورد توجه قرار گیرد.