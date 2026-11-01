به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رویداد تربیتی و اجتماعی با هدف توسعه فرهنگ مشارکت، تقویت مسئولیت‌پذیری و فراهم‌کردن زمینه نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در امور مدرسه و محله برگزار می شود و بستری عملی را برای آموزش شهروندی و آشنایی نسل نوجوان با سازوکار مدیریت شهری فراهم می‌کند.

مهدی امیری، مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران، با اشاره به اهمیت آموزش عملی مشارکت اجتماعی اظهار کرد: آموزش شهروندی زمانی به اثربخشی پایدار می‌رسد که از انتقال مفاهیم نظری فراتر رود و فرصت تجربه مسئولیت، مشارکت و تصمیم‌گیری جمعی را برای دانش‌آموزان فراهم آورد. طرح شهردار مدرسه بر همین مبنا شکل گرفته است تا دانش‌آموزان در محیطی واقعی، معنای مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در قبال مسائل عمومی را تجربه کنند.

وی افزود: مدرسه یکی از مهم‌ترین بستر‌های شکل‌گیری فرهنگ عمومی و رفتار اجتماعی است. دانش‌آموزان در فرآیند انتخابات، انتخاب نماینده، تشکیل ساختار اجرایی و پیگیری مسائل مدرسه و محله، با مفاهیمی همچون گفت‌و‌گو، کار گروهی، تقسیم مسئولیت، مطالبه‌گری سازنده و پاسخ‌گویی آشنا می‌شوند. این تجربه‌ها در شکل‌گیری نگرش مسئولانه به شهر و تقویت سرمایه اجتماعی در نسل نوجوان نقش مؤثری دارد.

امیری با اشاره به استمرار اجرای این طرح در پایتخت بیان کرد: بیست‌وششمین دوره انتخابات شهردار مدرسه در امتداد ۲۵ دوره تجربه اجرایی برگزار می‌شود. در دوره‌های بیست‌وپنجم و بیست‌وششم، انتخابات این طرح در مجموع در ۷۰۰ مدرسه دخترانه و پسرانه شهر تهران برگزار شده است. در دوره جاری نیز مدرسه دخترانه مشکات در منطقه ۱۶ از جمله مدارس میزبان انتخابات است.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران با اشاره به شعار این دوره، «شهردار مدرسه؛ الگوی مقاومت و سازندگی»، گفت: این شعار بر پیوند میان مسئولیت‌پذیری، همبستگی اجتماعی و روحیه سازندگی تأکید دارد و تلاش می‌کند مشارکت را به‌عنوان مهارتی اجتماعی و بخشی از فرهنگ زندگی جمعی در میان نوجوانان نهادینه کند.

وی درباره سازوکار اجرایی این طرح توضیح داد: پس از انتخاب شهردار مدرسه از سوی دانش‌آموزان، سه معاون در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، خدمات و امور عمرانی و ترافیکی، و سلامت، ایمنی و محیط‌زیست تعیین می‌شوند. این تقسیم‌بندی، متناسب با ساختار مدیریت شهری، امکان تجربه کار گروهی، تقسیم وظایف و پیگیری موضوعات را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند. اجرای این فرآیند با همکاری اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهر تهران و مدارس مشارکت‌کننده دنبال می‌شود تا زمینه هماهنگی میان نظام آموزشی و مدیریت شهری در توسعه آموزش‌های شهروندی تقویت شود.

امیری با تأکید بر جایگاه رسمی این مسئولیت دانش‌آموزی تصریح کرد: احکام شهرداران مدارس با امضای شهردار تهران صادر می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت جایگاه مشارکت دانش‌آموزان در این طرح و به‌رسمیت‌شناختن مسئولیت آنان در چارچوب برنامه‌های آموزش شهروندی مدیریت شهری است.

وی با اشاره به گسترش دامنه فعالیت شهرداران مدارس به محیط پیرامونی مدرسه خاطرنشان کرد: مسئولیت شهرداران مدارس صرفاً به فضای آموزشی محدود نیست و محدوده‌ای تا شعاع ۵۰۰ متری اطراف مدرسه را نیز شامل می‌شود. بر این اساس، دانش‌آموزان می‌توانند با شناسایی مسائل محیطی، ارائه پیشنهاد و پیگیری موضوعات مرتبط با کیفیت زندگی محله، نقش خود را در بهبود محیط شهری تجربه کنند.

امیری در پایان با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری بر آموزش شهروندی نسل نوجوان گفت: شهر مطلوب، علاوه بر برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی مدیریت شهری، به شهروندانی نیاز دارد که نسبت به محیط زندگی خود شناخت، احساس تعلق و مسئولیت داشته باشند. طرح شهردار مدرسه تلاشی برای پرورش چنین نسلی است؛ نسلی که از دوران تحصیل می‌آموزد در برابر مسائل پیرامون خود منفعل نباشد و در ساختن آینده شهر سهم و نقش داشته باشد.