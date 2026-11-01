پانزدهمین رزمایش سراسری قطع برق با هدف ارزیابی عملکرد مولدهای برق اضطراری و سنجش آمادگی مراکز حیاتی و خدمات‌رسان در شرایط بحرانی، همزمان با هفته پدافند غیرعامل در استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، در پانزدهمین رزمایش سراسری قطع برق با هدف ارزیابی عملکرد مولدهای برق اضطراری ، برق پنج دستگاه مهم خدمات‌رسان استان قطع شد و این دستگاه‌ها با استفاده از ژنراتورهای موجود، تأمین برق مورد نیاز برای تداوم خدمات‌رسانی به مردم را از سر گرفتند.

این رزمایش با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو و رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و با حضور اعضای کمیته استانی برگزار شد.

خواجه‌وند، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری خدمات حیاتی گفت: ارزیابی عملکرد واقعی مولدهای برق اضطراری، سرعت واکنش هنگام قطع برق، آمادگی عوامل مسئول و توانایی مراکز در تداوم ارائه خدمات ضروری، از اهداف اصلی این رزمایش است.

وی افزود: شناسایی آسیب‌پذیری‌ها، رفع نواقص احتمالی تجهیزات و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در ارتقای تاب‌آوری و مدیریت مؤثر شرایط بحرانی دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز همچنین بر ضرورت آموزش مستمر، تقسیم مسئولیت‌ها و اجرای تمرین‌های عملیاتی تأکید کرد و گفت: افزایش آمادگی دستگاه‌ها پیش از وقوع بحران، زمینه کاهش آسیب‌ها و استمرار خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری را فراهم می‌کند.