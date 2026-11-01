بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی، امروز جوی نسبتاً آرام و پایدار بر آذربایجان غربی حاکم خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی، طی امروز جوی نسبتاً آرام و پایدار بر سطح استان حاکم خواهد بود.

از فردا دوشنبه، عبور متناوب امواج بارشی از تراز میانی جو در بعضی ساعات سبب افزایش ابر و بارش باران همراه با رعدوبرق و وزش باد در سطح استان خواهد شد که این شرایط ناپایدار جوی به تناوب تا پایان هفته در سطح استان تداوم خواهد داشت.

بنابه هشدار سطح زرد صادر شده طی این مدت احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و همچنین مه گرفتگی، کاهش دید و لغزندگی در جاده‌های مواصلاتی استان وجود خواهد داشت.

از نظر دمایی نیز تا اواخر هفته جاری تغییرات چندان محسوسی در سطح استان رخ نخواهد داد.