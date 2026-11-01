استاندار آذربایجان‌غربی گفت: برگزاری همایش شمس فرصتی ارزشمند برای معرفی جایگاه شمس تبریزی و ظرفیت‌های فرهنگی استان است و باید از نتایج و دستاورد‌های این رویداد برای تقویت برنامه‌های فرهنگی و افزایش اثرگذاری آنها بهره گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پس از برگزاری موفق همایش شمس تبریزی در خوی، جلسه جمع‌بندی و بررسی روند برگزاری این رویداد فرهنگی با حضور استاندار آذربایجان‌غربی و اعضای کمیته‌های اجرایی برگزار شد.

رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، در جلسه جمع‌بندی همایش شمس که با حضور اعضای کمیته‌های اجرایی برگزار شد، با قدردانی از تلاش و همکاری مجموعه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری این رویداد، بر ضرورت بررسی نقاط قوت و ضعف همایش و استفاده از تجربه‌های به‌دست‌آمده برای ارتقای کیفیت برنامه‌های فرهنگی آینده تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری رویداد‌های فرهنگی در معرفی ظرفیت‌های تاریخی، ادبی و فرهنگی استان، اظهار کرد: برگزاری همایش شمس فرصتی ارزشمند برای معرفی جایگاه شمس تبریزی و ظرفیت‌های فرهنگی آذربایجان‌غربی است و باید از نتایج و دستاورد‌های این رویداد برای تقویت برنامه‌های فرهنگی و افزایش اثرگذاری آنها بهره گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و کمیته‌های مرتبط تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق اقدامات انجام‌شده، شناسایی نقاط قابل بهبود و برنامه‌ریزی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر رویداد‌های فرهنگی در آینده شد.

رحمانی خاطرنشان کرد: تداوم برنامه‌های فرهنگی و معرفی شایسته مفاخر و شخصیت‌های برجسته تاریخی، می‌تواند نقش مؤثری در تقویت هویت فرهنگی و شناساندن ظرفیت‌های استان در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشد.