محمدپارسا سقا‌سرشوری، شمشیرباز جوان خراسان رضوی، در مسابقات قهرمانی کشور در رده جوانان به مقام سوم دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات قهرمانی شمشیربازی کشور در رده جوانان با حضور ۶۶ ورزشکار در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد که در این رقابت‌ها، محمدپارسا سقا‌سرشوری، نماینده خراسان رضوی، موفق به کسب جایگاه سوم شد.

سقا‌سرشوری در مرحله گروهی با پیروزی در تمامی دیدارها، به مرحله حذفی راه یافت و با استراحت در جدول ۶۴ نفر، به‌طور مستقیم به مرحله ۳۲ نفر صعود کرد.

این ورزشکار در جدول ۳۲ نفر با شکست دادن محمد مظلومی‌فر ورزشکار قمی و در مرحله ۱۶ نفر با غلبه بر سیدعلی طباطبایی، شمشیر باز اصفهانی به مرحله بعد رسید.

نماینده خراسان رضوی در مرحله یک‌هشتم نهایی با پیروزی مقابل فریار رستمی از کرمانشاه، به جمع چهار نیم‌فینالیست مسابقات پیوست، اما در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۱۵ بر ۱۴ مقابل آرش تخشا از اصفهان شکست خورد و مقام سوم را از آن خود کرد.