رئیس کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس از برگزاری پویش استانی «نذر خون، نذر زندگی؛ اهدای امید» ویژه خانواده ورزش همگانی استان از ۱۰ تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این پویش با هدف ترویج فرهنگ ایثار، نوع‌دوستی و مشارکت اجتماعی و با دعوت از ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان و سایر اعضای خانواده ورزش همگانی برای اهدای خون برگزار می‌شود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدرضا جعفری، با اعلام این خبر اظهار کرد: اهدای خون یکی از ارزشمندترین جلوه‌های انسان‌دوستی و مسئولیت اجتماعی است؛ اقدامی ارزشمند که شاید برای اهداکننده چند دقیقه زمان ببرد، اما می‌تواند برای بیماری نیازمند، فرصتی دوباره برای زندگی و امید به آینده باشد.

وی با تأکید بر نقش اثرگذار جامعه ورزش در ترویج فرهنگ نیکوکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی افزود: ورزش همگانی تنها به توسعه فعالیت‌های بدنی و ارتقای سلامت جسم محدود نمی‌شود، بلکه رسالتی فراتر دارد و آن تقویت روحیه همدلی، مشارکت اجتماعی، ایثار و توجه به سلامت و نیاز‌های جامعه است. بر همین اساس، تلاش داریم از ظرفیت گسترده خانواده ورزش همگانی برای ترویج این فرهنگ ارزشمند بهره بگیریم.

عضو هیئت‌رئیسه هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس با دعوت از ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان، مسئولان کمیته‌ها و تمامی اعضای خانواده بزرگ ورزش همگانی استان فارس تصریح کرد: از همه علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم در بازه زمانی ۱۰ تا ۳۰ آبان‌ماه با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون سراسر استان و در صورت داشتن شرایط لازم برای اهدای خون، در این حرکت خداپسندانه مشارکت کنند.