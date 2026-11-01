هواشناسی درباره وقوع رگبار و رعد وبرق و تندباد لحظه‌ای و احتمال ورود گرد و خاک همرفتی در مناطق جنوب غربی برای امروز دهم آبان هشدار نارنجی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، اداره کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: از بعدازظهر تا اواخر وقت امروز یکشنبه دهم آبان، انتظار رگبار و رعد وبرق، ریزش تگرگ و انتظار تندباد لحظه‌ای و ورود گرد و خاک همرفتی در مناطق غربی و جنوب غربی و سپس مناطق جنوبی و مرکزی استان وجود دارد.

در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواخر روز دوشنبه (به ویژه امروز بعد از ظهر) استان تحت تاثیر امواج بارشی قرار می‌گیرد که، سبب ابرناکی و رگبار و رعد و برق و وزش باد متوسط تا شدید و تندباد لحظه‌ای در اغلب مناطق و احتمال وقوع گردوخاک محلی و موقتی (بویژه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی) خواهد شد.

همچنین در این ایام کاهش دید ناشی از مه یا مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی دور از انتظارنیست. شمال خلیج فارس تا اواخر روز دوشنبه در برخی از ساعات مواج و همراه با رگبار پراکنده و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

از ساعت ۹:۳۰ روز شنبه ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ تا ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه دهم آبان، در آبادان افزون بر سه میلیمتر باران بارید. فهرست بارش ها در این مدت در سایر شهرهای استان در حسینیه: ۹.۳ و اهواز (فرودگاه): ۱.۰ به ثبت رسیده است.

در شبانه روز گذشته بهبهان و آغاجاری با دمای ۳۷ و دهدز با دمای ۱۵.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۳ و کمینه دمای ۲۰.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.