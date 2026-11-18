در این گزارش تصویری، معنای عمیق کتاب‌خوانی را از دریچه نگاه هنرمندان بین‌المللی تجربه خواهید کرد. مخاطب در این سفر تصویری، با معنای عمیق کتاب‌خوانی از نگاه طنازانه‌ی هنر‌مندان جهان آشنا خواهد شد. کاریکاتوریست‌های سراسر جهان، با جادوی تصویر و قدرتِ طنز، زیبایی‌های بی‌نهایتِ دنیای خواندن و مطالعه را بازآفریده‌اند و هر خطِ ایشان، پنجره‌ای ست به حقیقتی که واژه‌ها از گفتنش بازمی‌ماند. اینجا، کتاب، در دستِ این هنرمندان، به آینه‌ای بدل می‌شود که چهرهٔ فرهنگ را بازمی‌تاباند. براستی کتاب چیست؟ آینه‌ای که ذهن را می‌تاباند، یا پنجره‌ای که به روی جهان گشوده می‌شود؟ در این گزارش، معنای عمیقِ کتاب‌خوانی را از دریچهٔ نگاهِ هنرمندانِ بین‌المللی و کارتونیست‌ها تجربه خواهید کرد؛ اینجا طنز، فلسفه‌ای ست برای ستایشِ کتاب؛ و کتاب، آینه‌ای که در این قابِ زیبا، چهرهٔ فرهنگ را بازمی‌تاباند. گزارش ویژهٔ این هفته "کاریکاتورِ خبری روز "، مخاطب را به سفری تصویری در جهانِ کتاب می‌برد؛ سفری که در آن، معنای عمیقِ کتاب‌خوانی از نگاهِ طنازانهٔ هنرمندانِ بین‌المللی روایت می‌شود.

عکاس : تهیه گزارش : سهراب سیدجمالی