به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این رویداد در شهرستان‌های کارون، باوی، شوش، و حمیدیه هم گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از بعد از ظهر لغایت اواخر وقت امروز یکشنبه دهم آبان احتمال رگبار، رعد و برق، وزش باد متوسط تا شدید و ریزش تگرگ و انتظار رخداد تندباد لحظه‌ای و گرد و خاک همرفتی در بخش‌هایی از مناطق غربی و جنوب غربی و سپس مناطق جنوبی و مرکزی استان وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده توصیه می‌شود شهروندان به نکاتی از جمله جلوگیری از توقف در بستر و حاشیه رودخانه ها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها و مسیل ها، آمادگی دستگاه‌های اجرایی توجه کنند و مسئولان مربوطه نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری و کاهش خسارت‌های احتمالی اقدام نمایند.