اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا برای ۳۷ هزار خانوار هرمزگانی به صورت حضوری ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سخنگوی طرح سرشماری نفوس و مسکن هرمزگان گفت: طرح سرشماری در ۱۳ شهرستان استان و با مراجعه ماموران آمارگیر به خانه شهروندان در حال اجراست.

شاهرخ شراعی افزود: این طرح به صورت اینترنتی و حضوری در استان اجرا می‌شود.

وی از شهروندان خواست علاوه بر همکاری با ماموران آمارگیر در صورت دریافت پیامک با مراجعه به سامانه دولت من و تکمیل اطلاعات خانوار به اجرای طرح کمک کنند.

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سخنگوی طرح سرشماری نفوس و مسکن هرمزگان گفت: در این طرح ۱۰۳ مامور آمارگیر وظیفه سرشماری را در استان بر عهده دارند.

شراعی افزود: شهروندان برای تسریع در اجرای سرشماری قبل از مراجعه ماموران کارت ملی و شناسنامه افراد خانواده را در دسترس داشته باشند.

نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا تا پایان آبان ماه ادامه دارد.