



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، محمدرضا حاجی‌جعفری در صفحه «تنظیم‌گری در اقتصاد دیجیتال» با اشاره به تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در کشور گفت: پایان‌دادن به موازی‌کاری و ایجاد حکمرانی واحد، خواسته درستی است، اما ابتدا باید مشخص شود ساختار فعلی حکمرانی کشور امکان چنین تغییری را فراهم می‌کند یا نه.



وی گفت: وقتی مرجع مشخصی برای صدور و اجرای مقررات وجود نداشته باشد، پلتفرم‌ها ناگزیر می‌شوند برای ادامه فعالیت با نهادهای مختلف مذاکره کنند. در چنین شرایطی، نهادی که اختیار و نفوذ بیشتری دارد، عملاً تعیین می‌کند کدام مقررات اجرایی شود.



به گفته حاجی‌جعفری، این وضعیت یکی از واقعیت‌های ساختار تصمیم‌گیری کشور است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. او با اشاره به وجود بیش از ۱۱ هزار قانون مصوب در ایران و مقایسه آن با فرانسه گفت: حجم بالای قوانین و سرعت تصویب برخی مصوبات نشان می‌دهد نظام تقنینی کشور بر پایه منطق مشخصی پیش نمی‌رود.



حاجی‌جعفری برای توضیح این وضعیت به تشکیل ستادی در دولت پیشین اشاره کرد که در کنار شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کرد. به گفته او، این ستاد برای پیشبرد موضوعاتی مانند اینترنت داخلی تشکیل شد، اما برخی تصمیم‌های آن با شکایت در دیوان عدالت اداری روبه‌رو شد. او این تجربه را نشانه توانایی دستگاه اجرایی در پیشبرد تصمیم‌ها دانست؛ حتی در مواردی که ممکن است با چارچوب قانونی همسو نباشد.

بااین‌حال، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار پیگیری مسائل در سطح ریاست‌جمهوری را یکی از راه‌های اصلاح مقررات مخل فعالیت اقتصادی دانست. به گفته او، مطرح‌شدن مشکلات در این سطح می‌تواند زمینه اصلاح قوانین و مقررات را فراهم کند، هرچند مسئولان همیشه از جزئیات مشکلات میدانی آگاه نیستند.



مقررات کسب‌وکارهای مجازی با تایید اتحادیه ابلاغ شود



یکی از راهکارهای پیشنهادی حاجی‌جعفری برای کاهش موازی‌کاری، الزام دستگاه‌ها به دریافت تایید اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پیش از ابلاغ مقررات مرتبط با این کسب‌وکارها بود.



وی پیشنهاد داد هر مقرره‌ای که در حوزه کسب‌وکارهای مجازی ابلاغ می‌شود، پیش از صدور از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تایید بگیرد. به گفته او، این الزام می‌تواند از صدور بخشنامه‌های موازی و متضاد جلوگیری کند.



حاجی‌جعفری همچنین با اشاره به مواد ۲۴ و ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بر ضرورت ایجاد ضمانت اجرایی برای مشارکت بخش خصوصی در فرایند تدوین و ابلاغ مقررات تاکید کرد.



وی نقش رسانه‌های اجتماعی را نیز در رساندن مطالبات بخش خصوصی به تصمیم‌گیران مهم دانست و گفت بدون این ابزارها، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی به سطح تصمیم‌گیری نمی‌رسد.

مجوز صادر می‌شود، اما مانع فعالیت باقی می‌ماند.



رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در ادامه این پنل از فاصله میان دریافت مجوز و امکان واقعی فعالیت کسب‌وکارها گفت. به گفته او، در کشور حدود هشت هزار اتحادیه صنفی فعالیت می‌کنند و پیش از متمرکزشدن صدور مجوز کسب‌وکارهای آنلاین، برخی از این اتحادیه‌ها خود را مرجع صدور مجوز برای پلتفرم‌ها می‌دانستند.



او به‌عنوان نمونه به اتحادیه موبایل شیراز اشاره کرد که ارسال گوشی از طریق دیجی‌کالا را مشروط به دریافت مجوز از این اتحادیه می‌دانست.



الفت‌نسب گفت: تصمیم سال ۱۳۹۶ برای متمرکزکردن صدور مجوز کسب‌وکارهای آنلاین در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، جلوی بخشی از این مداخله‌ها را گرفت، اما مشکل تعدد مراجع همچنان پابرجاست.

به گفته وی، اتحادیه در ۱۲ رسته مشخص مجوز صادر می‌کند، اما در برخی حوزه‌ها هنوز مشخص نیست کسب‌وکارها باید از کدام مرجع مجوز بگیرند و با چه الزاماتی فعالیت کنند.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی افزود: در بعضی موارد، مجوز صادر می‌شود اما نهاد دیگری استعلام یا مجوز دیگری می‌خواهد و کسب‌وکار همچنان نمی‌تواند فعالیت خود را پیش ببرد.

الفت‌نسب نقش سامانه مجوز دات‌آی‌آر را در تسهیل صدور مجوز مثبت ارزیابی کرد، اما گفت این تسهیل همیشه به رفع موانع فعالیت منتهی نمی‌شود.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، حوزه فروش آنلاین طلا را یکی از نمونه‌های بلاتکلیفی دانست و گفت: ورود بانک مرکزی و کمیته‌های نظارتی، فعالیت اتحادیه را پیچیده‌تر کرده است.

به گفته او، اتحادیه با وجود نزدیک به ۹ سال فعالیت، همچنان با حدود ۱۶ یا ۱۷ نهاد روبه‌روست که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیت آن اثر می‌گذارند.

الفت‌نسب همچنین به سه سال فعالیت اتحادیه بدون هیئت‌مدیره اشاره کرد و گفت: در آن دوره، اتحادیه عملا بدون مدیریت رسمی اداره می‌شد. او مراجعه برخی نهادها به اتحادیه برای دریافت مجوز را نشانه‌ای امیدوارکننده دانست.



مرز اختیارات نهادهای تنظیم‌گر مشخص نیست



باقر انصاری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، ریشه بخشی از موازی‌کاری‌ها را نبود تفکیک روشن میان مسائل عمومی پلتفرم‌ها و الزامات تخصصی هر حوزه دانست.



به گفته وی، موضوعاتی مانند هویت، محتوا، مالیات، حقوق مصرف‌کننده، تامین اجتماعی و شفافیت، مسائل مشترک پلتفرم‌ها هستند، اما شرایط ورود به بازار در حوزه‌هایی مانند بیمه، سلامت، خودرو و خدمات سفر متفاوت است و نمی‌توان همه آنها را با یک الگوی واحد تنظیم کرد.

انصاری توضیح داد: برخی نهادها بدون پایگاه قانونی روشن، برای خود مصوبه و صلاحیت تعریف می‌کنند و همین مسئله موجب گسترش موازی‌کاری در تنظیم‌گری شده است.

از نگاه عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، تا زمانی که مرز میان مقررات عمومی و الزامات تخصصی هر حوزه و همچنین حدود اختیارات نهادهای تصمیم‌گیر مشخص نشود، تداخل مسئولیت‌ها ادامه خواهد داشت.



تنظیم‌گری یا محدودکردن فعالیت بازار؟



اکبر براری، مدیر ارشد دعاوی، تطبیق و سیاست‌گذاری حاکمیتی دیجی‌کالا، مسئله را فراتر از تعدد نهادهای تنظیم‌گر دانست. به اعتقاد او، بسیاری از اقدام‌هایی که با عنوان تنظیم‌گری انجام می‌شوند، در عمل به محدودکردن فعالیت بازار منجر می‌شوند.

براری تأکید کرد: پیش از تشکیل هر نهاد یا کارگروه تازه باید مشخص شود که آیا قانون موجود پاسخگوی مسئله نیست، بی‌نظمی واقعی رخ داده یا صرفاً نگرانی از اتفاقی است که ممکن است در آینده رخ دهد.

او برای توضیح پیامدهای تعدد مراجع به حوزه بازی‌های رایانه‌ای اشاره کرد؛ حوزه‌ای که یک بازی ممکن است هم‌زمان در برابر چند نهاد از جمله ساترا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای پاسخگو باشد.

به گفته براری، تعدد این مراجع هزینه‌های پیروی از مقررات و ابهام‌های پیش روی کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد.

او حوزه دارو را نیز نمونه دیگری از این وضعیت دانست و گفت چند نهاد مدعی نظارت بر این حوزه هستند، اما تعیین تکلیف نهایی سال‌ها به تعویق افتاده و همین موضوع فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو را با مانع روبه‌رو کرده است.

براری همچنین قیمت‌گذاری و استانداردسازی را از اقدام‌هایی دانست که گاهی با عنوان تنظیم‌گری انجام می‌شوند، اما ماهیت آنها مداخله در اقتصاد است.

او گفت: «گره اصلی، موازی‌کاری نیست؛ پرسش اصلی این است که دولت چقدر در اقتصاد تصدی و مداخله می‌کند.»

به گفته براری، تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن نشود، بسیاری از اقدام‌ها با عنوان تنظیم‌گری، در عمل به محدودکردن فعالیت بخش خصوصی منجر خواهند شد.