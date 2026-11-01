رادیو صبا امروز در برنامه‌های «آبادی باز» و «به قلم بانو»، به ترتیب به معرفی ظرفیت‌های انارکاری روستای نامکول در لرستان و بررسی کتاب طنز «خانمِ آقای او» می‌پردازد.

برنامه‌های «آبادی باز» و «به قلم بانو» در رادیو صبا

برنامه‌های «آبادی باز» و «به قلم بانو» در رادیو صبا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «آبادی باز» روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ ، با معرفی روستای نامکول در استان لرستان، شنوندگان را با یکی از قطب‌های متمرکز تولید انار و جاذبه‌های گردشگری کشاورزی در کشور آشنا می‌کند.

برنامه «آبادی باز» با نگاهی به زندگی روستایی در نقاط مختلف کشور، تلاش می‌کند جلوه‌هایی از فرهنگ بومی، آداب و رسوم، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های گردشگری روستا‌ها را به مخاطبان معرفی کند و زمینه آشنایی بیشتر آنان با داشته‌های کمترشناخته‌شده مناطق مختلف ایران را فراهم آورد.

برنامه «آبادی باز» از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۴:۳۰ به تهیه‌کنندگی نیلوفر قاسمی‌پور و با اجرای مهدی پر از شبکه رادیویی صبا پخش می‌شود.

همچنین برنامه ادبی «به قلم بانو» با معرفی کتاب «خانمِ آقای او» نوشته ریحانه ابراهیم، داستان‌های کوتاه طنزآمیز با نگاهی انتقادی به روابط خانوادگی و مناسبات اجتماعی را بررسی می‌کند.

کتاب «خانمِ آقای او» با پرداختن به موضوعاتی همچون روابط خانوادگی، دغدغه‌های زنان و مردان و تغییرات اجتماعی در ایران معاصر، تصویری از زندگی و تجربه‌های روزمره را در قالب داستان‌هایی طنزآمیز پیش روی مخاطب قرار می‌دهد.

نویسنده در این مجموعه با زبانی خاص و نگاهی جزئی‌نگر، روایت‌هایی از نسل‌های مختلف و تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی میان آنها ارائه می‌کند و با بهره‌گیری از طنز، زمینه‌ای برای تأمل درباره روابط انسانی، تغییرات سبک زندگی و مسائل جامعه امروز فراهم می‌آورد.

برنامه «به قلم بانو» با هدف معرفی آثار ادبی نویسندگان زن و آشنایی مخاطبان با تجربه‌های متنوع داستان‌نویسی، به تهیه‌کنندگی هدیه درویش، یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه ساعت ۲۱:۴۵ از رادیو صبا تقدیم شنوندگان می‌شود.