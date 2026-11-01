کشاورزی فراسرزمینی، توسعه تجارت محصولات کشاورزی و سرمایه‌گذاری مشترک، محورهای اصلی نخستین نشست ملی همکاری‌های کشاورزی ایران و کشورهای آفریقا بود.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما،نخستین نشست ملی همکاری‌های کشاورزی ایران و آفریقا، با حضور سفرا، رایزنان اقتصادی و بیش از ۲۰۰ فعال اقتصادی برگزار شد. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، تجارت ایران با آفریقا در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۴۰ میلیون دلار رسید، که نسبت به مدت مشابه رشد ۶۶ درصدی داشته است.



آمنه هراتیان گزارش می دهد :