سجاد باقریان، داور بین‌المللی کشورمان و رئیس کمیته داوران فدراسیون ترای‌اتلون، دوره بین‌المللی کلاس‌بندی پاراترای‌اتلون را با موفقیت در آلانیا ترکیه به پایان رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این دوره به دعوت فدراسیون جهانی ترای‌اتلون و با محوریت قوانین و استاندارد‌های بین‌المللی کلاس‌بندی، ارزیابی ورزشکاران دارای معلولیت و تعیین کلاس ورزشی برگزار شد.

باقریان، دارای دکترای آسیب‌شناسی ورزشی، از داوران باسابقه کشور در عرصه‌های بین‌المللی است که حضور موفق وی در این دوره، گامی مؤثر در ارتقای دانش تخصصی و توسعه پاراترای‌اتلون ایران به شمار می‌رود.