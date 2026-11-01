به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و رسانه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

-دولت چین نشست ویژه‌ای برای بررسی و اجرای رهنمود‌های پنجمین نشست عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست برگزار کرد

-چین از آمریکا خواست محدودیت‌های اعمال‌شده علیه نهاد‌های آزمایش و تأیید صلاحیت مستقر در چین را لغو کند

-نخست‌وزیر چین: پکن به توسعه همکاری‌های سودمند دوجانبه با آلمان اطمینان دارد

-آمادگی‌ها برای برگزاری نشست مدیران ارشد اقتصادی همکاری‌های آسیا و اقیانوسیه در جنوب چین وارد مرحله نهایی شد

-فعالیت کارخانه‌های چین در اکتبر کاهش یافت، اما بخش‌های فناوری پیشرفته همچنان در مسیر رشد باقی ماندند

-رهبر ایران دستور داد هرگونه تهدید دشمن با پاسخی فوری و مؤثر، بدون محدودیت جغرافیایی، روبه‌رو شود

روزنامه چاینا دیلی

نشست جهانی تنوع زیستی با توافق بیش از صد کشور برای تسریع اقدامات حفاظتی به پایان رسید

-چین برای مقابله با فساد و تقویت نظارت بر عملکرد مقام‌های دولتی، کارزار تازه‌ای را دنبال می‌کند

-شاخص فعالیت کارخانه‌های چین در اکتبر به ۴۹٫۳ کاهش یافت

-چین برنامه تفصیلی خود را برای فرود سرنشینان بر سطح ماه اعلام کرد

-مقام ارشد امنیتی ایران: تهران هنوز به نامه معاون رئیس‌جمهور آمریکا پاسخ نداده است

روزنامه گلوبال تایمز

-گارد ساحلی چین گشت‌زنی‌های قانونی خود را در آب‌های شرق جزیره تایوان ادامه داد

-چین قصد دارد پیش از سال ۲۰۳۰ فضانوردان خود را به سطح ماه اعزام کند

-مقام‌های امنیتی چین فردی را به علت پرواز غیرقانونی پهپاد در مسیر پروازی هواگرد‌های نظامی مجازات کردند

-هنگ‌کنگ پس از انتشار گزارش تحقیق درباره آتش‌سوزی مرگبار، اصلاحات تازه‌ای برای مقابله با تبانی در قرارداد‌های ساختمانی اعلام کرد

-شاخص فعالیت کارخانه‌های چین در اکتبر کاهش یافت، اما بخش‌های جدید و فناوری‌محور همچنان در مسیر توسعه قرار دارند

سی‌جی‌تی‌ان

-ایران و قطر درباره پیشنهاد دیپلماتیک آمریکا برای پایان درگیری‌ها گفت‌و‌گو کردند؛ تهران همچنان بر شروط خود تأکید دارد

-رهبر ایران هشدار داد هرگونه تهدید دشمن با واکنش فوری و بدون محدودیت جغرافیایی روبه‌رو خواهد شد

-ادامه تنش میان ایران و آمریکا در سایه تحرکات نظامی و تلاش‌های دیپلماتیک برای ازسرگیری گفت‌و‌گو‌ها

-گارد ساحلی چین گشت‌زنی‌های خود را در آب‌های شرق جزیره تایوان انجام داد

-نشست وزیران خارجه گروه بیست بدون انتشار بیانیه مشترک و در سایه اختلافات عمیق پایان یافت

-سرگئی لاوروف از ژاپن خواست سیاست‌های غیر دوستانه خود در قبال روسیه را کنار بگذارد

-شورای امنیت سازمان ملل نتوانست مأموریت هیئت این سازمان در صحرای غربی را تمدید کند

روزنامه مردم

-حفظ پویایی و نشاط حزب و حرکت در مسیر تازه توسعه و اصلاحات

-تلاش برای تبدیل رود زرد به رودخانه‌ای آباد و سودمند برای مردم

-تأکید بر ضرورت عبور از چالش‌های عصر اینترنت و توسعه توانمندی‌های دیجیتال

-سلطان عمان از اول نوامبر سفر رسمی خود به چین را آغاز کرد

خبرگزاری خدمات چین

-وزیر امور خارجه ایران: در حال حاضر برنامه‌ای برای دیدار با مقام‌های آمریکایی وجود ندارد؛ گفت‌و‌گو با میانجی‌های قطری ادامه دارد

-رهبر ایران بر پاسخ فوری و مؤثر به هرگونه تهدید دشمن تأکید کرد

-شاخص فعالیت کارخانه‌های چین در اکتبر به ۴۹٫۳ کاهش یافت و شاخص فعالیت بخش خدمات نیز به ۴۹٫۷ رسید

-مرحله سوم نمایشگاه واردات و صادرات چین در گوانگ‌جو با حضور بیش از ۱۲ هزار غرفه‌دار آغاز شد

-چین از دستاورد‌های جدید خود در حوزه نظامی، انرژی، اکتشافات دریایی و حمل‌ونقل رونمایی کرد

-پهپاد رزمی و شناسایی پنهانکار چین برای نخستین بار با موفقیت از ناو آبی‌ـ‌خاکی این کشور برخاست و بر عرشه آن فرود آمد

ساوت چاینا مورنینگ پست

-نشست وزیران خارجه گروه بیست بدون توافق مشترک پایان یافت؛ اختلاف بر سر جنگ‌ها، امنیت انرژی و زنجیره‌های تأمین ادامه دارد

-وزیران خارجه چهار کشور آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا برای برگزاری نخستین نشست سران ائتلاف چهارجانبه در دو سال گذشته آماده شدند

-رهبر ایران به آمریکا و اسرائیل درباره هرگونه اقدام نظامی جدید هشدار داد

-نگرانی از اختلال در تنگه هرمز و تغییرات اقلیمی، فروش تجهیزات انرژی پاک چین در نمایشگاه گوانگ‌جو را افزایش داده است

-مقام ارشد پیشین شرکت نفتی چین به ظن تخلف و فساد تحت تحقیق قرار گرفت

-شرکت‌های چینی و آمریکایی برای عرضه خدمات هوش مصنوعی جدید در بازار چین همکاری می‌کنند