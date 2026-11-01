به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این نشست حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به نقش پر رنگ مردم استان در کمک به توسعه و بازسازی عتبات مقدسه، ولایتمداری را مایه افتخار مردم خوزستان دانست.

وی به میزبانی مردم استان خوزستان در ایام اربعین از زائران حسینی از داخل و خارج از کشور، از تلاش‌های موکب داران خوزستانی در خدمت رسانی به زوار حسینی تجلیل کرد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان نیز در این نشست با بیان اینکه مردم خوب خوزستان مشارکت فعال در امر توسعه و بازسازی حرم‌های مطهر در کشور عراق را دارند گفت: هدف ما خدمت رسانی و افزایش رضایتمندی زوار عزیز در سفر‌های زیارتی به عتبات عالیات می‌باشد.

محمد خانچی ادامه داد: مردم ولایتمدار خوزستان می‌توانند جهت مشارکت در توسعه و بازسازی عتبات عالیات در پویش ستاره ۷۲ مربع که با همکاری اپراتور‌های تلفن همراه انجام می‌شود، شرکت نمایند و یا به دفاتر این ستاد در سراسر شهر‌های استان مراجعه کنند.