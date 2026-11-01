نشست تخصصی نقد و بررسی رمان «سایه هیولا» نوشته عباس جهانگیریان، ۱۱ آبان ماه با حضور جمعی از نویسندگان، هنرمندان و پژوهش‌گران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این نشست محمد درویش فعال محیط زیست، رضا بابک بازیگر، کارگردان و نویسنده، پریناز معارفی نویسنده و پژوهش‌گر، یاشار هدایی منتقد و پژوهش‌گر ادبیات کودک و علی بیتاژیان، نویسنده، به نقد و بررسی این رمان می‌پردازند.

اجرای این نشست را منوچهر اکبرلو نمایش‌نامه‌نویس، کارگردان تئاتر و پژوهشگر بر عهده دارد.

نشست تخصصی نقد و بررسی رمان «سایه هیولا» روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ در سالن احمدرضا احمدی کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در تهران، خیابان شهید حسن نصرالله (وزرا)، شماره ۲۶ برگزار خواهد شد.