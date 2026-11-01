رئیس خانه معدن سیستان و بلوچستان گفت: به دلیل کمبود واحد‌های فرآوری و سرمایه‌گذاری محدود در بخش معدن، حدود ۶۰ درصد مواد معدنی استخراج‌شده از این استان به‌صورت خام به سایر مناطق کشور منتقل می‌شود؛ در حالی که توسعه صنایع فرآوری می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد بیش از ۵ هزار فرصت شغلی در استان باشد.

عبدالرشید آسوده در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی سیستان و بلوچستان افزود: این استان علاوه بر برخورداری از ذخایر معدنی فلزی همچون طلا و مس، در حوزه معادن غیرفلزی نیز از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است که منیزیت یکی از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود.

وی با انتقاد از میزان پایین سرمایه‌گذاری در بخش معدن استان افزود: به دلیل نبود زیرساخت‌ها و واحد‌های کافی برای فرآوری مواد معدنی، بخش قابل توجهی از محصولات استخراج‌شده بدون انجام فرآوری و ایجاد ارزش افزوده از استان خارج می‌شود.

رئیس خانه معدن سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت توسعه زنجیره ارزش مواد معدنی گفت: منیزیت به‌عنوان یکی از کانی‌های غیرفلزی دارای ظرفیت اقتصادی قابل توجهی است و با برنامه‌ریزی مناسب در حوزه اکتشاف، استخراج و ایجاد صنایع فرآوری می‌توان از این ظرفیت برای رونق اقتصادی استان بهره گرفت.

آسوده ادامه داد: سرمایه‌گذاری در ایجاد واحد‌های فرآوری مواد معدنی، علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، موجب افزایش ارزش افزوده، توسعه فعالیت‌های صنعتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در منطقه خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی این بخش گفت: در صورت راه‌اندازی و توسعه واحد‌های فرآوری مواد معدنی، زمینه اشتغال بیش از ۵ هزار نفر در سیستان و بلوچستان فراهم خواهد شد.

رئیس خانه معدن سیستان و بلوچستان بر ضرورت توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری در بخش معدن، تکمیل زیرساخت‌ها و حمایت از ایجاد صنایع فرآوری تأکید کرد.